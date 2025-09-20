Paja y cereales para la fauna salvaje afectada por los incendios
La Xunta los reparte por tierra y aire
A.F.
La Xunta continúa con el reparto de paja y cereales para alimentar la fauna silvestre afectada por los incendios forestales. Se pretende garantizar una fuente alimenticia de cara al otoño para las poblaciones de herbívoros (principalmente grandes ungulados) y aves, aunque está demostrado que otras especies, como las liebres, también las aprovechan.
Ya se realizó esta distribución de alimento en áreas en las que los animales pudiesen resguardarse al conservar vegetación en los concellos de Maceda, Oímbra, Monterrei, Cualedro y Laza. Ya se han repartido casi 5.000 kilos de paja y más de 300 de cereales en estos municipios. Y debido a que muchas islas de vegetación son de difícil acceso por tierra, parte del reparto se hará con medios aéreos. La próxima semana se iniciará el transporte en helicóptero y su distribución desde el aire. La previsión inicial de la Consellería de Medio Ambiente es repartir un total de 31.000 kilos de paja y 3.000 de cereales, pero la intención es ampliar esas cantidades en los puntos donde sea necesario reforzar los aportes.
