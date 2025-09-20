Ourense estrena oficina tributaria en internet para trámites locales
El Concello de Ourense pondrá en marcha este lunes, 22 de septiembre, una oficina tributaria en internet con el objetivo de simplificar la realización de esos trámites municipales.
Desde este espacio, que estará disponible en www.oficinatributaria.ourense.gal se podrán consultar el calendario fiscal y los períodos de pago, revisar el estado de los recibos —abonados o pendientes— y obtener justificantes o cartas de pago. También permitirá acceder a la información sobre los objetos tributarios vinculados al contribuyente, descargar modelos de solicitud habituales, generar autoliquidaciones o, si procede, certificados de estar al corriente de pagos con el Concello.
También ofrecerá opción de obtener certificados del padrón municipal, tanto individuales como históricos, así como consultar el estado de posibles multas. En próximas fases se habilitará el pago online de tributos.
- Accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio de O Carballiño
- El Obispado solicita licencia para demoler la antigua Casa Diocesana de Ejercicios
- Desde Cea le desean ¡felices 100 años!
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis
- El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas
- Detenido por quemar el monte con un soplete en plena ola de incendios
- Cuenta atrás para el ‘practicum’