Ourense estrena oficina tributaria en internet para trámites locales

El Concello de Ourense pondrá en marcha este lunes, 22 de septiembre, una oficina tributaria en internet con el objetivo de simplificar la realización de esos trámites municipales.

Desde este espacio, que estará disponible en www.oficinatributaria.ourense.gal se podrán consultar el calendario fiscal y los períodos de pago, revisar el estado de los recibos —abonados o pendientes— y obtener justificantes o cartas de pago. También permitirá acceder a la información sobre los objetos tributarios vinculados al contribuyente, descargar modelos de solicitud habituales, generar autoliquidaciones o, si procede, certificados de estar al corriente de pagos con el Concello.

También ofrecerá opción de obtener certificados del padrón municipal, tanto individuales como históricos, así como consultar el estado de posibles multas. En próximas fases se habilitará el pago online de tributos.