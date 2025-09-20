Niebla, un rayo de luz en la cárcel

Revoltosa, acogiendo todos los gestos de cariño a su paso, y un poco abrumada por la cantidad de personas que la admiraban, Niebla trató de escabullirse, entretenida, mientras Francisco Gónzalez, el director del centro penitenciario de Pereiro, intentaba colocarle una medalla, el símbolo de presentación en sociedad de esta perra de raza labrador y con un año de vida que habita en la prisión de Ourense y participa en programas terapéuticos con los internos.

«Es positiva, alegre, juguetona, curiosa, segura de sí misma, con una personalidad dulce y protectora. Vino a revolucionar Pereiro y a alegrar a internos, funcionarios, voluntarios y profesionales de entidades sociales», destacaba la conductora del acto de la Merced, la patrona de Instituciones Penitenciarias, que la cárcel provincial conmemoró este viernes. «Aporta un beneficio a personas con necesidades especiales, sirve de mucha ayuda en la gestión de las emociones y en la autoestima a la hora de resolver conflictos. También aporta beneficios en las habilidades sociales: personas que tienen dificultades para relacionarse consiguen manejar mucho mejor esas emociones a través del contacto con la perra», destaca la psicóloga Ana Martínez, subdirectora de Tratamiento, que en pocos días asumirá nuevo destino en Madrid.

Gracias al apoyo de la Fundación Barrié, la aportación de Niebla en el programa de atención integral a enfermos mentales (Paiem) beneficia a este colectivo de personas en una de las iniciativas de tratamiento que se llevan a cabo en el centro, que ya fue pionero hace dos décadas en el empleo de perros de terapia con los reclusos. «Es un orgullo para todos impulsar de nuevo esta iniciativa, que funciona como complemento a los programas de tratamiento para aumentar las posibilidades de un proceso de reinserción satisfactorio», destaca el director. «La terapia asistida con animales es una herramienta terapéutica poderosa que combina los beneficios clínicos con la conexión emocional única que se establece con los animales», dice González.

Tras una primera etapa bajo los cuidados y guía de una educadora canina en A Coruña, Niebla llegó a Pereiro el pasado febrero. Está instalada en la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, el módulo para los internos que se comprometen a dejar la droga. «Ellos se encargan de su cuidado diario y de su adiestramiento», indica la subdirectora. Una vez por semana, el animal trabaja con los internos con patología psiquiátrica del programa Paiem. Todas las semanas está presente en las salidas organizadas de los presos en semilibertad.

«Aumenta la autoestima»

«La evidencia de sus beneficios se ha hecho presente en la vida de los internos. Mejora la adaptación al centro, disminuye la ansiedad, contribuye a la estabilidad emocional, aumenta la autoestima y reduce el sentimiento de soledad», subraya González. El auditorio del centro penitenciario de Pereiro esbozó una sonrisa al ver desfilar a Niebla, que se llevó decenas de caricias y carantoñas. «Ha llegado para ilusionar a internos y funcionarios», agradece el director.