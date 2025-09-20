Miedo por el fuego y la vista en el cielo: más de 2.000 hectáreas y una decena de viviendas calcinadas

El calor del viernes por la tarde, la baja humedad y unas rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora hicieron despegar el incendio de la zona lucense de la Ribeira Sacra, en el corazón de un enclave natural que aspira a Patrimonio de la Humanidad, y también el de O Bolo, que sufre esta semana una nueva crisis por el fuego tras ser uno de los municipios afectados en agosto por el megaincendio de Valdeorras, el mayor de Galicia desde que existen registros, con un balance de 31.778,18 hectáreas arrasadas, decenas de casas, fincas y otros bienes. El tiempo, que complicó la situación en la Ribeira Sacra y O Bolo el viernes —en el incendio de Pantón y Sober, en Lugo, hubo numerosos desalojos y se quemaron varias casas—, ofrecía este sábado mejores condiciones, con la caída de temperaturas y algo de lluvia, ligera, en el sur de Lugo y Ourense.

En las horas previas a la mejora de la climatología, se registraban más alertas por el fuego: un frente en Portugal se situaba cerca de territorio gallego en A Xironda, Cualedro. «Afecta só a terreo portugués, non entrou en Galicia e ten unha evolución favorable», aseguraba Medio Rural a las 17 horas del sábado. Durante la noche y la madrugada previas se localizaron fuegos forestales en Xinzo, Sarreaus, Allariz y Baños de Molgas.

Imágenes de los incendios en Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense) /

Este sábado a mediodía fue desactivada la situación 2 por el frente del municipio de O Bolo, un nivel de emergencia que se había declarado el viernes, por segunda vez, tras empeorar la emergencia por el viento, las altas temperaturas y la reducida humedad. Las llamas se aproximaron a la aldea de Santa Cruz, en la parroquia de Vilaseco, y se adoptaron medidas de protección de la población, con el confinamiento de ese pueblo y de los lugares de Lentellais y O Bolo. Los tres quedaron desconfinados el sábado por la mañana. El incendio forestal de este concello de Ourense, detectado pocos minutos antes de la medianoche del jueves al viernes, se dio por estabilizado a las 14.30 de ayer, tras haber afectado a unas 250 hectáreas de monte.

A primera hora de la tarde del jueves comenzó en Pantón (Lugo) un incendio que había devorado 2.000 hectáreas —también en Sober, tras saltar el río Cabe— hasta las 14.30 horas de este sábado, después de una virulenta expansión, favorecida el viernes por la inversión térmica, el contraste entre las bajas temperaturas de primera hora y el calor y el viento de la tarde. La situación fue muy complicada durante la noche y la madrugada. Ardieron varias viviendas por culpa de este incendio. Solo en la aldea de Budián, en el municipio de Pantón, se han quemado ocho casas, la mitad habitadas. Otra vez el fuego destruyendo construcciones, pertenencias y recuerdos, como en la todavía reciente oleada de agosto. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, recuerda que el periodo de alto riesgo de incendios forestales no ha terminado. «Hay muchísima sequía y mucho material para generar combustión».