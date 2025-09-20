Licitan por 35,7 millones el saneamiento del río Barbaña y la mejora de la EDAR

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, ha dado paso un más para hacer realidad el proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña —un recurso que ha sufrido varios episodios de contaminación en las últimas décadas—, así como la mejora de la estación depuradora EDAR del municipio de San Cibrao das Viñas. Este viernes, la plataforma de contratación del sector público anunció la licitación de las obras por un importe de un total de 35.743.446,90 euros.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el próximo 28 de octubre a las 14,00 horas. Estas actuaciones están declaradas como interés general del Estado. El objetivo de este proyecto, demandado desde hace años, es la adecuación del sistema de saneamiento del río Barbaña en el entorno de San Cibrao das Viñas y de los polígonos industriales de su entorno. El proyecto prevé actuaciones en la red de colectores existente, tanto de pluviales como de residuales, así como la remodelación integral de la depuradora EDAR, con el objetivo de que cumpla con los parámetros de vertido autorizados.

«El compromiso del Gobierno de España queda patente en esta emblemática y necesaria obra, si bien la colaboración e implicación de todas las administraciones y la concienciación social y del tejido empresarial es clave para evitar los episodios recurrentes de contaminación al río Barbaña», subraya el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga.