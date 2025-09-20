El fuego regresa a Ourense con un incendio en O Bolo y una amenaza el corazón de la Ribeira Sacra

La provincia de Ourense vuelve a mirar con angustia al monte. Apenas tres semanas después de que se diese por extinguida la ola de incendios más devastadora registrada en toda Galicia con 96.500 hectáreas calcinadas solo en territorio ourensano, el fuego ha regresado con virulencia al oriente provincial. El concello de O Bolo vivió horas de máxima tensión mientras que en concellos como Nogueira de Ramuín o Parada de Sil al nerviosismo solo le pone límite el río: un incendio en Pantón, en Lugo, activó la preocupación entre los vecinos. En ambos incendios fue necesario decretar la Situación 2.

El incendio de O Bolo a primera hora de la mañana desde un helicóptero de la BRIF. | | AT-BRIF

En O Bolo el fuego se declaró pasadas las 23.45 horas del jueves en la parroquia de Vilaseco, una zona que no es desconocedora de las llamas porque ya sufrió otro gran fuego hace una década, en 2014. Además, este mismo agosto, el concello fue uno de los afectados por la propagación de las llamas del fuego de Larouco-Seadur.

Con ese precedente reciente, el avance de las llamas obligó a activar otra vez la Situación 2 del Plan de Emerxencias por Incendios Forestais, nivel que implica riesgo real para la población. La proximidad del fuego al núcleo de Santa Cruz generó una fuerte alarma vecinal. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron el trabajo de los equipos de extinción, y la alerta llegó a desactivarse temporalmente para volver a activarse poco después, ante el nuevo avance del frente hacia las viviendas.

El alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García, calificó la noche del jueves al viernes como una jornada de miedo e «incertidumbre» para los vecinos, y afirmó que el incendio fue encendido «intencionadamente» junto a la carretera OU-533, en una zona de difícil acceso. Con todo, ni durante la madrugada del jueves ni durante el día de ayer, a pesar de la gravedad del episodio, fue necesario desalojar domicilios, aunque sí hubo que confinar pueblos: Lentellais, Santa Cruz y O Bolo.

Un amplio operativo trabaja sobre el terreno en una lucha contrarreloj para frenar el avance del fuego que a última hora ya consumía 200 hectáreas, tras calcinar tan solo 20 durante la noche del jueves y propagarse a lo largo de la tarde del viernes tras un cambio de viento. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural se encuentran desplazados 3 técnicos, 16 agentes, 25 brigadas, 15 motobombas, 2 unidades técnicas de apoyo, 3 palas, 6 helicópteros y 11 aviones.

Arde la Ribeira Sacra

La alerta se extiende al sur de Lugo, donde un incendio declarado el jueves en Pombeiro, municipio de Pantón, ha calcinado una superficie importante en una zona de alto valor ecológico y cultural, en pleno corazón de la Ribeira Sacra, aspirante a Patrimonio de la Humanidad.

El fuego se acercó peligrosamente al núcleo de Lornís, lo que obligó a realizar maniobras de emergencia, como quemas técnicas, en condiciones complicadas por la orografía y el viento. La lluvia débil de la mañana del viernes aportó un respiro insuficiente: a última hora, Medio Rural informaba de un despliegue de 10 técnicos, 45 agentes, 63 brigadas, 49 motobombas, 8 palas, 4 unidades técnicas, 13 helicópteros y 12 aviones para hacer frente al incendio que ya calcinaba 700 hectáreas.

Las llamas estuvieron próximas al Monasterio de Santo Estevo, hoy Parador Nacional, aunque al otro lado del río Sil. Cauce que separa el fuego de territorios ourensanos como Nogueira de Ramuín o Parada de Sil, desde donde no quitan ojo a la amenaza de una temporada de incendios que, lejos de concluir, prolonga su terror sobre el medio rural.

El humo de Pantón, cúpula en la ciudad

La magnitud del incendio en el municipio lucense de Pantón dejó notar sus efectos en Ourense. Este viernes, la ciudad de As Burgas amaneció cubierta por una densa nube de humo procedente del fuego que afecta a la Ribeira Sacra, pese a tratarse de una localidad situada a más de 35 kilómetros de distancia.

El viento fue el principal factor que impulsó la masa de humo hacia la capital ourensana, generando preocupación entre los vecinos y modificaciones en la calidad del aire. Según MeteoGalicia, la calidad empeoró progresivamente a lo largo del día, terminando en un nivel «regular», una valoración que se realiza en base a los datos recogidos por la estación de medición ubicada en la calle Eulogio Gómez Franqueira, una de las principales de la ciudad.