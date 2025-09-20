La Diputación entrega becas a 40 deportistas individuales

La Diputación entregó ayer becas a 40 deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas individuales durante la temporada deportiva 2023-2024. El presidente, Luis Menor, recordó que se destinan 40.000 euros a estas ayudas, siendo «una cuantía que fue incrementada el año pasado reforzando así nuestra apuesta y compromiso con el talento deportivo ourensano».

Recordó además que Ourense es el «escenario perfecto» para acoger eventos deportivos de primer nivel como recientemente la salida de «La Vuelta» en O Barco de Valdeorras.

También se hizo entrega del tradicional reconocimento a un técnico deportivo ourensano, esta vez a Marisa Acevedo Rego por su trayectoria y aportación al deporte ourensano. Precisamente, este año, Acevedo recibió en el Teatro Principal de Ourense la distinción de la Xunta al mérito deportivo, la máxima condecoración en el deporte a nivel autonómico.