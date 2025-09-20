La Diputación entrega becas a 40 deportistas individuales
También distingue a la técnica María Acevedo
A.F.
La Diputación entregó ayer becas a 40 deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas individuales durante la temporada deportiva 2023-2024. El presidente, Luis Menor, recordó que se destinan 40.000 euros a estas ayudas, siendo «una cuantía que fue incrementada el año pasado reforzando así nuestra apuesta y compromiso con el talento deportivo ourensano».
Recordó además que Ourense es el «escenario perfecto» para acoger eventos deportivos de primer nivel como recientemente la salida de «La Vuelta» en O Barco de Valdeorras.
También se hizo entrega del tradicional reconocimento a un técnico deportivo ourensano, esta vez a Marisa Acevedo Rego por su trayectoria y aportación al deporte ourensano. Precisamente, este año, Acevedo recibió en el Teatro Principal de Ourense la distinción de la Xunta al mérito deportivo, la máxima condecoración en el deporte a nivel autonómico.
- Accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio de O Carballiño
- El Obispado solicita licencia para demoler la antigua Casa Diocesana de Ejercicios
- Desde Cea le desean ¡felices 100 años!
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis
- El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas
- Detenido por quemar el monte con un soplete en plena ola de incendios
- Cuenta atrás para el ‘practicum’