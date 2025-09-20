Un día para nombrarlos a todos: Ourense se vuelca con los menores palestinos

El nombre de Noura Walid Abdulsalam Shaheen, una bebé palestina que no llegó a cumplir un año, resonó este viernes en el corazón de Ourense como grito contra el horror. Fue el primer nombre leído, a las 8.00 horas, en una iniciativa sin precedentes en la ciudad: la lectura continuada de los 18.500 niños y niñas asesinados en Gaza hasta el pasado mes de julio, según datos del Ministerio de Sanidad palestino. La cifra, advierten los organizadores, podría superar ya los 20.000.

Para citarlos a todos más de un centenar de ourensanos y ourensanas se turnaron —en franjas de diez minutos— para sostener una lectura que se prolongó más de 18 horas, hasta bien entrada la noche, tanto que al cierre de esta edición aún quedaban miles de nombre por leer, pese a madrugar para exigir el fin de «una barbarie silenciada» y poner rostro a las víctimas del asedio sobre la Franja de Gaza.

La acción, organizada por la plataforma Radio Liverdade, se desarrolló de forma abierta y participativa. A lo largo del día se fueron sumando voluntarios al micrófono solidario, colocado en las escaleras de Santa María, en la Praza Maior, desde donde fueron desgranando uno a uno los nombres de niñas y niños fallecidos a causa de las bombas, las balas, el hambre o la falta de atención médica en un territorio arrasado y bloqueado.

«Queremos romper el silencio, que no sean solo cifras. Cada nombre leído es una vida perdida, una familia destrozada», explicaron desde la organización, asegurando que aunque parece una tarea fácil «conlleva mucho peso». A la vista estuvo porque no fueron pocos los que empezaron a leer serenos y acabaron su turno entre lágrimas.

«Es imposible no emocionarse. Raro ha sido al que no se le ha cortado la voz en medio de los nombres. Además mucho público ha estado aquí, dependiendo de las horas, gritando tras cada nombre la realidad: ‘¡asesinado!’», afirmaba Alfonso Cid, al frente de Radio Liverdade y de un acto que se enmarca en una campaña internacional que ya ha pasado por ciudades como Londres, París, Bruselas o Madrid, donde el pasado lunes tuvo lugar una lectura similar en la Puerta del Sol.

En Ourense, ya pasadas las 02.00 y aún delante de una gran bandera palestina que cubría la escalinata, calculaban que se leería el último nombre, el de un adolescente de 17 años: Iman Ibrahim Fathi Al-Bardawil. El último de la lista, pero no de la realidad gazatí.