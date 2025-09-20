El BNG tacha de «fracaso absoluto» el nuevo mapa de líneas del autobús urbano

El grupo municipal del BNG de Ourense valoró ayer la entrada en funcionamiento del nuevo mapa de líneas del autobús urbano, impulsado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Tras varios días de análisis, la formación nacionalista califica la medida como «un absoluto fracaso» que ha generado «incertidumbre, falta de información, caos e indignación» entre los usuarios.

Así lo expresó el portavoz del grupo, Luís Seara, quien recordó que desde el anuncio de la nueva red mantuvieron una postura «crítica pero prudente» pidiendo que se aplazara su puesta en marcha para realizar una evaluación técnica rigurosa. «Se negó al diálogo y rechazó estudiar los posibles fallos. Ahora vemos las consecuencias», denunció sobre el regidor municipal.

Los problemas

Seara enumeró una larga lista de problemas detectados: cambios constantes en las rutas incluso después de su entrada en vigor, falta de pruebas previas, líneas excesivamente largas, incumplimientos de horarios, autobuses saturados y pérdida de accesibilidad para los colectivos más vulnerables. «Pierden los estudiantes, que ahora deben madrugar más para llegar a clase; pierden las personas mayores, obligadas a caminar más o a hacer varios transbordos; pierden los trabajadores que terminan su turno sin alternativas de transporte», lamentó.

El BNG señaló que algunas de las líneas más problemáticas son la 1A-B, 3, 6, 7, 8, 11 y 13, en las que se acumulan quejas por recorridos mal diseñados o exceso de pasajeros. También advirtieron de que ciertos trayectos obligan a los conductores a acercarse al límite legal de conducción diaria, lo que, además de ser arriesgado, incrementa la tensión en el servicio.

Precisamente Seara tuvo palabras de apoyo para el personal de conducción, que en muchos casos está recibiendo quejas de usuarios frustrados: «muchos vecinos canalizan su ira hacia los conductores, que no tienen ninguna responsabilidad. Les pido que no se equivoquen de responsable: es el alcalde, a él es a quien hay que dirigir las protestas», expuso.

Por ello, como respuesta a la creciente indignación social, el BNG anunció que a partir del lunes desplegará a concejales y militantes en distintas paradas de autobús de la ciudad para recoger firmas entre la ciudadanía. El objetivo es «una queja general» para exigir al regidor «que de marcha atrás y corrija las cuestiones que tiene que corregir», esta vez «con diálogo y asesoramiento técnico».

Un buscador digital

Mientras tanto, el Concello ha habilitado en su página web un buscador de rutas del autobús urbano, con el objetivo de facilitar los desplazamientos. Bajo el apartado «Cómo llego a mi destino», los usuarios pueden introducir su zona de origen y destino, y el sistema recomienda automáticamente «la mejor combinación», según el consistorio, aunque la herramienta, aún en fase beta.