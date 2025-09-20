Conservar memorias con ayuda del jaque mate

No son pocas las familias ourensanas que durante los últimos tiempos han vivido en carne propia los problemas de la memoria en sus mayores: las demencias son el motivo de consulta más frecuente en el Servicio de Neurología del CHUO, y el 70% de ellas están relacionadas con el Alzheimer. Pero tampoco son escasos los estudios que defienden que jugar o hacer una actividad cultural que suponga un esfuerzo para la mente ayuda a prevenir y ralentizar este tipo de patologías , y entre ellos el ajedrez se destaca a menudo, incluso recomendándolo como terapia.

Es por ello que el área neurológica del centro hospitalario de Ourense, con colaboración del Club Liceo y AFAOR (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense), organiza desde 2022 un Torneo Solidario de Ajedrez por el Día Mundial del Alzheimer —se conmemora mañana día 21—, que en el día de ayer vivió su cuarta edición. Una iniciativa que nació a través de relaciones médicas. Joaquín Bello, maestro ajedrecista y árbitro y organizador del torneo, padece una enfermedad neurológica autoinmune, y en una de sus consultas surgió la idea de poder utilizar este deporte para concienciar sobre el Alzheimer y el resto de patologías de demencia. La propuesta fue apoyada al momento por Daniel Apolinar García Estévez, jefe de este servicio en el CHUO, en el que ya trabajaban este aspecto: «Desde mucho tiempo atrás teníamos la convicción de que el ajedrez podía ser una herramienta de prevención de deterioro. Incluso habíamos traído a Leontxo García, jugador y divulgador, para que nos diera una charla sobre sus posiblidades psicoterapéuticas y la existencia de herramientas y técnicas para enfocar este deporte a la ralentización del deterioro cognitivo», explica el neurólogo.

La propuesta recibió todo el apoyo posible: desde su estreno, el torneo cuenta con la participación de todos los clubes de Ourense, y este año reunió a 32 ajedrecistas en el espacio Ágora para recibir a todo el que entrase en el CHUO durante la tarde de ayer con un despliegue de tableros, cronómetros y jugadas maestras. Eso sí, aunque este año los jugadores fueran «de mayor nivel» y viniera «gente muy preparada», como cuenta Apolinar, la esencia del torneo fue una vez más puramente lúdica, y así se reflejó en el catálogo de competidores. A los profesionales, entre los que había campeones gallegos de distintas categorías (y la presencia estelar de Charly, bajista de Los Suaves y jugador del Club Liceo), se les sentaron al otro lado del tablero anestesistas, padres de médicos del hospital o familiares de pacientes de Alzheimer, en un torneo que mantiene la solidaridad por bandera: «No queremos cerrar el torneo a sólo federados porque lo que nos interesa es que llegue a todo aquel que le guste el ajedrez. Lo importante es prevenir, y el ajedrez sirve así también para socializar», comenta Joaquín Bello.