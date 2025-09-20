Acuerdo de la Xunta con los comuneros en San Cibrán de Las

El castro de San Cibrao de Las, situado en los términos municipales de San Amaro y Punxín, y a 20 kilómetros de Ourense, cuenta ya con el máximo régimen de protección como bien representativo del patrimonio arqueológico de Galicia tras iniciarse en mayo el expediente de incoación para declarar el conjunto como Bien de Interés Cultural. Justo ayer, la Xunta firmó en San Amaro un acuerdo con la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil e A Torre, para adquirir en propiedad unas 15 hectáreas en el ámbito del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, por un importe de 241.962,43 euros.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, firmó el documento con el presidente de los comuneros, Modesto Rodríguez, propietarios de los terrenos. El Parque Arqueológico cuenta con una superficie total de 20 hectáreas, de las cuales 15 pertenecen a los comuneros, y según explica el conselleiro «se trata de un terreno que inicialmente fue cedido a la Xunta por el Concello y cuya propiedad, posteriormente, fue otorgada a la Comunidad de Montes por la vía judicial», y dentro de esta superficie está localizado el centro de interpretación del Castro de San Cibrao de Las.

Recuerda López que «este yacimiento es uno de los más destacados de Galicia por su tamaño, estado de conservación y su importancia tanto a nivel histórico como científico, por eso para la Xunta era una prioridad poner fin al conflicto». «Alcanzamos un acuerdo histórico para toda la Comunidad porque nos permite poner en marcha un nuevo proyecto». Así, el documento firmado posibilita que se inicien los trámites de la expropiación amigable y la declaración de la prevalencia de utilidad pública de estos terrenos. Afirma que «este es un primer paso importante y nuestro compromiso es que esté finalizado antes de finalizar 2026».

Por otra parte, la declaración de BIC se fundamenta en el interés científico del conjunto y en su importancia histórica y arqueológica, siendo uno de los yacimientos más singulares y conocidos de Galicia, como elemento crucial de la Edad de Hierro. Así, el expediente aún en marcha destaca que su integridad se preservó de forma excelente, sin que se viese afectada substancialmente su morfología a lo largo de varios siglos de historia desde su abandono. Fue precisamente esta singularidad por la que la Xunta lo escogió para crear el Parque Arqueológico da Cultura Castrexa, un centro de interpretación para difundir este conocimiento entre la población y los visitantes que cada año son más de 10.000.

El presidente de los comuneros destacó la gran afluencia de visitantes, por lo que aprovechó para pedir a los alcaldes de San Amaro y Punxín el arreglo de varios accesos en mal estado desde sus concellos, y observó que no existe señalización desde las salidas de Vigo, Santiago, Ourense, a lo que la Xunta se comprometió a colocarla.