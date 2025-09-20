Abierta la exposición del Certame de Artes Plásticas

El Centro Cultural Marcos Valcárcel se convertirá durante las próximas semanas en un escaparate de obras mundiales. Hasta el 2 de noviembre, está disponible para visitar la exposición del XVIII Certame Internacional de Artes Plásticas para Artistas Emerxentes organizado por la Deputación de Ourense.

Para inaugurarla, se organizó ayer la entrega de premios del concurso a las tres obras galardonadas. El mayor distintivo, dotado con 5.000 euros, cayó en manos de la malagueña Ana Pavón, que con su pintura de gran formato titulada «Gineceo II» quiso aludir «ao espazo do fogar que na antiga Grecia era reservado exclusivamente para as mulleres e que os homes unicamente podían imaxinar».

El segundo premio fue para “Pintura pechada III”, del artista Carlos Fer, un acrílico sobre lienzo que trata de jugar con las sujecciones colgantes tradicionales. Por su parte, el tercer reconomiento fue a parar en Julio CatalánRubinos, cuya instalación de 2 metros cuadrados «Crash» combina restos de faros traseros de coches y alambres para reconstruir un accidente.

Estas tres obras se podrán visitar desde hoy en el Marcos Valcárcel, junto a otras 23 seleccionadas del total de 300 propuestasque se presentaron al certamen. Quien recorra las salas podrá encontrar trabajos de toda modalidad y motivo, y también percibirá diversidad en cuanto a procedencia: artistas de Portugal, México, Colombia, Croacia o Ecuador, entre otros, tienen su hueco en la presentación.