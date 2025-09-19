Xunta y comuneros de San Amaro cierran 14 años de lucha

Los comuneros de Cristimil y A Torre, en San Amaro, firmarán hoy con la Xunta, a las 10.00 horas, el acuerdo de expropiación amistosa de los terrenos que ocupa el Parque Arqueolóxico de la Cultura Castrexa, casi 142.000 metros cuadrados, a cambio de un importe de 242.000 euros. El contrato tiene algunas condiciones específicas como que «mientras no nos paguen todo, no pueden usarlos», puntualiza el presidente de los comuneros, José Modesto Rodríguez, quien además señala que habrá un tiempo límite para que la Xunta lo abone.

Después de catorce años de lucha constante reclamando el pago por la ocupación de los terrenos, incluso por vía judicial, la comunidad de montes ve hoy cumplida su reivindicación y recibirá una contraprestación que equivale a 1.70 euros el metro cuadrado. Con el dinero a percibir tienen varios proyectos en mente para el beneficio de ambos pueblos. Explica Rodríguez que la intención es instalar placas solares para abastecer de energía eléctrica a los dos pueblos, y poner bocas de riego para hacer frente a posibles incendios, tres en Cristimial y una en A Torre.

Señala que el pago se haría como mucho en tres plazos, ya que lo quieren «pronto» para poder emprender y pagar los proyectos que tienen en mente. Para el presidente de los comuneros esta fue una lucha larga y pesada pero «se hizo justicia y pasará a la historia. Fue duro pelear». Critica que la administración se quería quedar con esta propiedad de la comunidad de montes «por la cara».

La firma tendrá lugar en el Centro de Interpretación de San Cibrán de Lás, en San Amaro.