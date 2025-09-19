Trocitos de aquellas películas que nos hicieros soñar... o temblar de miedo

Espadas originales de «Star Wars»; trajes y otros objetos que formaron parte de la escenografías de «Alien, El octavo Pasajero» o «Indiana Jones», han salido de la pantalla y se exhiben desde ayer en la muestra «Making Cinema: Un viaje detrás de las cámaras», incluida dentro de la programación del Ourense Film Festival, e inaugurada anoche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

La "Facehugger" o atrapacaras de Alien, dispuesta a buscar huésped humsno para reproducirse / Roi Cruz

No faltó la espectacular visita guiada inaugural a cargo de juegos Júpiter, la lucha con espadas láser y la música de la pianista María Mendoza en esta cita que fue una fiesta para inaugurar la muestra, que puede visitarse hasta el 2 de noviembre.

Uno de los uniformes de «Star Wars». / Roi Cruz

Son en total más de 100 lotes de materiales y piezas originales empleadas en filmes, desde el chaleco de Han Solo a una terrorífica mano"atrapacaras" de Alien para reproducirse en un huéspede a espadas, planos preparatorios de las secuencias. El presidente de la Diputación, Luis Menor, calificó la muestra de algo «transversal, social e innovador; no son solo películas, también actividades paralelas del OUFF que contribuyen a dinamizar la cultura», y animó a los centros escolares de la ciudad a visitarla y disfrutar de esta espectacular galería de cine.