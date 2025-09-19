Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trocitos de aquellas películas que nos hicieros soñar... o temblar de miedo

La exposición «Making Movies: Un viaje detrás de las cámaras» muestra piezas originales de «Alien», «Stars Wars» o «Indiana Jones»

Desde el brazo "Facehuguer" o "atrapacaras" que buscaba un huésped para alojarse y crecer, hasta el chaleco del mítico chaleco Hans Solo, o las espadas láser de la película

Todo eso y más están esta exposición en el Marcos Valcárcel, incluida dentro del Ourense Film Festival

Vista parcial de «Making Movies», en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. | Roi Cruz

Vista parcial de «Making Movies», en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. | Roi Cruz

M.J.Álvarez

Ourense

Espadas originales de «Star Wars»; trajes y otros objetos que formaron parte de la escenografías de «Alien, El octavo Pasajero» o «Indiana Jones», han salido de la pantalla y se exhiben desde ayer en la muestra «Making Cinema: Un viaje detrás de las cámaras», incluida dentro de la programación del Ourense Film Festival, e inaugurada anoche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

ourense

La "Facehugger" o atrapacaras de Alien, dispuesta a buscar huésped humsno para reproducirse / Roi Cruz

No faltó la espectacular visita guiada inaugural a cargo de juegos Júpiter, la lucha con espadas láser y la música de la pianista María Mendoza en esta cita que fue una fiesta para inaugurar la muestra, que puede visitarse hasta el 2 de noviembre.

Uno de los uniformes de «Star Wars». | Roi Cruz

Uno de los uniformes de «Star Wars». / Roi Cruz

Son en total más de 100 lotes de materiales y piezas originales empleadas en filmes, desde el chaleco de Han Solo a una terrorífica mano"atrapacaras" de Alien para reproducirse en un huéspede a espadas, planos preparatorios de las secuencias. El presidente de la Diputación, Luis Menor, calificó la muestra de algo «transversal, social e innovador; no son solo películas, también actividades paralelas del OUFF que contribuyen a dinamizar la cultura», y animó a los centros escolares de la ciudad a visitarla y disfrutar de esta espectacular galería de cine.

El chaleco utilizado en «Star Wars» por Han Solo. | Roi Cruz

El chaleco utilizado en «Star Wars» por Harrison Ford en su papel de Han Solo / Roi Cruz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents