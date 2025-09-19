El Sergas impulsa la innovación desde Ourense

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras ha constituido oficialmente su primer nodo de innovación, un órgano que nace para dinamizar y facilitar el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito sanitario, tanto desde el punto de vista asistencial como de investigación. Esta iniciativa se enmarca en la nueva Red de Nodos de Innovación del Servizo Galego de Saúde, creada por decreto autonómico en abril y coordinada por la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

El modo ourensano celebró recientemente su primera reunión de trabajo, en la que se definió la hoja de ruta inicial, el calendario de encuentros periódicos y revisaron los proyectos ya en marcha, entre ellos varios seleccionados como finalistas en los V Premios de Innovación del Sergas, que se entregarán el 30 de septiembre.

Según explicó Silvia Álvarez Paradelo, directora de Procesos de Soporte del Área Sanitaria y coordinadora del nodo, este espacio busca «fomentar, divulgar y potenciar el desarrollo de proyectos de innovación», integrando a todos los actores del ecosistema sanitario, incluidos profesionales sanitarios y no sanitarios, personal técnico y administrativo, y también pacientes y asociaciones.

Abierto y multidisciplinar

El nodo está actualmente compuesto por 13 profesionales de diferentes ámbitos, desde atención primaria hasta hospitalaria, y seguirá creciendo en las próximas semanas. Su objetivo es incorporar nuevas perspectivas y experiencias que enriquezcan el grupo y refuercen su capacidad. Entre sus integrantes figuran médicos de familia, especialistas, profesores universitarios, responsables de calidad, TICs y personal directivo.

La creación de este órgano también facilitará, según el Sergas, la transferencia de buenas prácticas entre áreas sanitarias, reducirá la carga burocrática y ayudará a canalizar y financiar las propuestas innovadoras de forma más eficiente.

Además, está previsto que en octubre se realice una presentación pública de este grupo de trabajo, abierta a toda el área sanitaria, donde se darán a conocer los integrantes, las líneas estratégicas para los próximos años y los mecanismos a través de los cuales tanto profesionales como pacientes podrán presentar sus propias ideas o necesidades.

«El objetivo es facilitar que un área sanitaria como la nuestra tenga un futuro marcado por los proyectos de innovación e investigación que ya se están desarrollando», señaló la coordinadora.