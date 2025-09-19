Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadavia despide un taller de empleo compartido

Clausura del taller de empleo, ayer en Ribadavia. | |

Adela Ferradás

Ourense

Ribadavia acogió la clausura del taller de empleo «Territorio Avia-Miño», impulsado conjuntamente con los concellos de Castrelo de Miño y Carballeda de Avia. Se formaron 20 alumnos en albañilería (Nivel 1) y hostelería (Nivel 2), dejando importantes mejoras en instalaciones y servicios. En Castrelo rehabilitaron tres fuentes, en Carballeda acondicionaron la nave interior del punto limpio, rehabilitaron molinos y un área recreativa, y en Ribadavia pusieron en marcha un bar de prácticas en la paza de abastos.

