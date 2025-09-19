Reigosa preside el primer Consello de Campus «de un curso extraordinario»

El Consello de Campus de Ourense celebró ayer su primera reunión del curso académico 2025/2026 presidido por el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa , que calificó este curso de «extraordinario, con un indice de matrículas encima del 100% en Ourense» y con novedades, indicó. Y es que con motivo de la construcción de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, se va a hacer una llamada a consulta a todos los centros del campus, para que hagan sus propuestas y reordenar el uso de los espacios que quedan libres, que ocupa ahora Aeronáutica por falta de sede propia.

Antes de la sesión, que tuvo lugar en el edificio jurídico-empresarial los participantes departieron con el presidente de la Diputación, Luis Menor, entidad que ha firmado sendos convenios por 280.000 euros por los que el Pazo Provincial aporta distintos proyectos de dinamización cultural del campus en el apartado cultural y de promoción turística y del termalismo.

El acto arrancó con un informe del rector de la Universidad de Vigo, en el que el rector, hizo un repaso de las novedades en diferentes cuestiones que alcanzan tanto al conjunto de la Universidad como específicamente al campus de Ourense. En el primer caso, habló de temas como las negociaciones sobre el mapa de titulaciones, apuntando que «aunque están bastante paradas, sí que hubo algún acercamiento» y también de las negociaciones sobre el plan de financiación tras la primera reunión y a la espera de la constitución de su comisión.

En lo referente al Campus de Ourense, destacó además de esta matrícula extraordinaria y las obras de construcción del nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en marcha.

La construcción de este edificio, subrayó el rector, va a permitir «una reordenación de espacios del campus, reordenación que queremos hacer con mucho consenso y participación de todos los centros». Por este motivo, Manuel Reigosa anunció en este Consello de Campus el inicio de una consulta general para que los distintos centros «puedan opinar antes de que hagamos una propuesta de reordenación».

Ante la falta de un edificio propio, la actividad institucional, académica e investigadora de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio está muy repartida en diferentes edificios del campus, concretamente en Ferro, Politécnico, Campus Agua y Pabellón Martínez-Risco, donde comparte en muchos casos espacio con otras escuelas y facultades.

Las obras de la Escuela de Aeronáutica comenzaron este mes de julio y está previsto que se prolonguen hasta febrero o marzo de 2027. Con un presupuesto de alrededor de 10 millones de euros, financiados en un 40% por la Universidad de Vigo y en un 60% por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta de Galicia.

Esta primera sesión del Consello de Campus de Ourense contó también con los informes del vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, y del vicerrector de Planificación y Sostenibilidad de la UVigo.