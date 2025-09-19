Cuenta atrás para el ‘practicum’

Una parte de los alumnos de la Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense vivirán este lunes el más puro significado de la «vuelta al cole». Y es que además de iniciar el nuevo curso y estrenar una nueva etapa de su carrera, se reencontrarán con su «yo» de la infancia: Alrededor de 170 estudiantes de 4º curso de los grados de Educación Infantil y Primaria comenzarán el conocido como practicum, la etapa de formación inmersiva en centros educativos indispensable para obtener su titulación. Hasta finales de febrero, cambiarán las facultades por los colegios para formarse un aproximado de 500 horas, en lo que será su primera toma de contacto con el oficio al que se quieren dedicar.

Este curso, los futuros profesores cuentan con una novedad: por primera vez en el campus de Ourense, los alumnos de practicum están recibiendo una enseñanza diseñada exclusivamente para preparar su llegada a las aulas. Se trata de los Obradoiros de iniciación á práctica profesional, que tuvieron lugar a lo largo de esta semana en el Edificio de Ferro. Isabel Mociño, decana de la facultad, explica la doble motivación detrás de esta nueva oferta: «Por unha parte, dende o profesorado que titoriza as prácticas eramos conscientes de que había a necesidade de dar esta formación complementaria e de preparación para o contacto cos escenarios reais. E por outro, o feito de que este ano o alumnado vai cotizar na Seguridade Social supuxo un proceso bastante engorroso de recollida de documentación e xestión das prácticas, polo que precisabamos máis tempo para que o alumnado se incorporase aos centros con toda a burocracia solucionada». Es decir, si bien en cursos pasados a estas alturas los futuros educadores se sumergirían en las aulas esta semana, este año se retrasa su llegada para que se produzca con los alumnos más formados y con todas las de la ley.

70 horas de talleres

La programación que la facultad ha preparado para los talleres no escatima en diversidad: durante estos últimos cinco días, se han llevado a cabo en el Edificio de Ferro casi 30 coloquios y actividades prácticas a cargo de 20 profesores diferentes, una formación donde los alumnos han podido aprender sobre cómo abordar un centro plurilingüe, la importancia de la figura de la familia en las escuelas rurales o las prácticas lectoras en la biblioteca, entre otros, y que culminó con una doble visita al CEIP Virxe do Carme de Sober. Eso sí, los practicantes no han tenido que asistir a la totalidad de las 70 horas que contemplaron los talleres: aunque su asistencia sí es oblitagoria para el practicum, sólo han tenido que asistir a un mínimo de 20 horas de formación de libre elección en la que únicamente era indispensable la jornada de presentación.

Kevin, de Coles / Roi Cruz

Ensinar aos máis pequenos sempre me tirou, e é o colexio ó que fun sempre Kevin — CPI Antonio Failde (Cambeo, Coles)

Esa misma libertad la han experimentado a la hora de decidir dónde pasarán sus primeros cinco meses como profesores: «Dende hai varios anos, cada alumno escolle libremente onde quere ir. Sempre que o centro que os acolla os acepte e firme o convenio, nós non poñemos trabas», explica Isabel Mociño. Ante este panorama, la mayoría tiran para casa, y eligen el centro que les vio crecer. Este es el caso de Kevin, estudiante de Educación Infantil originario del concello de Coles que realizará sus prácticas en el CPI Antonio Failde de la parroquia de Cambeo, en el que se formó siempre: «Dende pequeniño sempre me chamou a atención o que é o ámbito da educación, ensinar aos máis pequenos sempre me tirou», explica. Aunque coge el reto de educar a sus vecinos con determinación, reconoce algo de inquietud previa: «Nesta situación nervios sempre hai, porque non sabes como vai ser o asunto, pero teño moitas ganas de aprender e de rematar xa a carreira».

Valeria, de Lalín / Roi Cruz

A concertada pode abrirme opcións se as oposicións non saen á primeira Valeria, de Lalín — Cpr concepción arenal

Al contrario que Kevin, algunos casos no priorizan la proximidad a la hora de escoger destino. Valeria es de Lalín, pero hará su practicum de Educación Infantil en el colegio concertado Concepción Arenal del centro de Ourense, pensando sobre todo en el futuro: «Mirei a páxina web e gustáronme as metodoloxías coas que traballan, e tamén de cara a unha próxima oposición, en caso de que non saia á primeira, isto pode abrirme outras opción na educación concertada».

Carlos Alonso, de Ourense / Roi Cruz

Poder guiar a los niños y niñas desde la primera edad es algo que me motiva Carlos Alonso, de Ourense — Salesianos (Ourense)

Carlos Alonso, universitario y futbolista del SD Nogueira de Ramuín, también ha optado por la rama privada. De Ourense ciudad, estudia Educación Infantil por su pasión por los más pequeños: «Me iba a decantar en principio por primaria, pero poder ser la persona que guía a los niños y niñas desde la primera edad, e iniciarlos en su formación y valores, es algo que me motiva y en lo que me gustaría estar todo mi futuro laboral, cuenta». A menos de un año de poder titularse, realizará sus prácticas en el colegio Salesianos de Ourense, que escogió «porque tenía contactos y me facilitaron las cosas». Para Carlos, el taller de iniciación ha resultado beneficioso, y ahora se siente más formado par a afrontar la nueva etapa: «Al final llevas 3 años preparándote para esto, y lo tomas con ganas porque es el primer contacto con la práctica».