O Carballiño oferta más de cien plazas para danza y teatro

El Concello de O Carballiño refuerza su apuesta por la formación artística para el nuevo curso de las escuelas municipales de danza y teatro, ofertando más de un centenar de plazas, dirigidas a público de todas las edades con el fin de fomentar el gusto por el arte y la cultura entre los vecinos a precios populares.

En este nuevo curso la formación de la Escuela Municipal de Danza se amplía, con tres actividades más (danza moderna, show dance y zen-core), que se suman a las clases de ritmos latinos, muy bien acogidas en cursos anteriores. La población podrá escoger entre ritmos latinos I (nivel principiante), ritmos latinos II (nivel avanzado), baile moderno (fusión de estilos urbanos), show dance (clases para crear coreografías grupales) y zen-core (mezcla entre pilates y yoga). Serán en el local municipal de Bo día familia. La Escuela de Teatro contará, como es habitual, con tres grupos: el infantil, dirigido a niños de 6 a 12 años; el de iniciación, para alumnado de más de 12 años; y el de perfeccionamiento, para mayores de 18. En los tres casos, las actividades serán en el auditorio.

E curso arrancará el 1 de octubre, y el plazo de inscripción está abierto desde ayer. Las personas podrán recoger el impreso de inscripción en el área de Cultura. El precio para ambas escuelas es el mismo: 14,92 euros por matrícula y 11,59 por mes.