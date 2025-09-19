Una marea solidaria recorrerá las calles de la ciudad a favor de los pacientes renales

La Comandancia de la Guardia Civil de Ourense presentó ayer la segunda edición de su Carrera Solidaria, organizada en el marco de los actos de celebración de su patrona, la Virgen del Pilar. La prueba se celebrará el domingo 5 de octubre y tendrá salida y meta en la Plaza Mayor de Ourense.

El evento, de carácter benéfico, destinará toda la recaudación a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales —Alcer— y, además, servirá como homenaje a Antonio Rodríguez, miembro de la Guardia Civil y de dicha asociación, fallecido el pasado año a causa de una enfermedad renal.

El acto tuvo lugar en la explanada de la capilla de Os Remedios y contó con música, pinchos y la presencia del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien animó a la ciudadanía a participar en «una causa justa y necesaria».

«Los agentes no solo velan cada día por nuestra seguridad, sino que también se implican en proyectos que demuestran su vocación de servicio y su cercanía con la ciudadanía», destacó.

Santos agradeció también el trabajo de Alcer y puso en valor el compromiso del Gobierno con el deporte como herramienta de salud y cohesión social «iniciativas como esta nos recuerdan que el deporte también fortalece los lazos comunitarios», afirmó.

Recorrido y categorías

La carrera absoluta arrancará a las 11.00 horas con un recorrido urbano de 6.350 metros por las principales calles de la ciudad. Mientras que las categorías infantiles tendrán sus propias pruebas. Los niños de 7 a 12 años tendrán un recorrido de 700 metros que saldrá a las 12.30 horas, quince minutos antes de que lo hagan los más pequeños. Los menores de 6 años correrán un trazado de 100 metros.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre a través de la web Sportmaniacs o de forma presencial en la tienda RunManiak. El precio para adultos es de 12 euros, con camiseta conmemorativa incluida. Las carreras infantiles son gratuitas, y todos los menores recibirán una medalla al cruzar la meta.