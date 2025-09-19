Investigado por un cultivo de marihuana en su vivienda

La Guardia Civil de Pobra de Trives tomó declaración en calidad de investigado a un vecino del municipio, de 39 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar en su domicilio una plantación de marihuana en diferentes fases de procesamiento.

La operación se desarrolló el pasado martes, 17 de septiembre, cuando los agentes, tras varias semanas de investigaciones, procedieron a realizar una entrada y registro en la vivienda del sospechoso. Durante la inspección, se descubrió una infraestructura de cultivo compuesta por dos invernaderos y una zona de secado habilitada en el interior del inmueble.

En total, los agentes incautaron 15 plantas de marihuana, además de 355 tallos y marihuana ya seca, lista para su distribución. El caso ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Pobra de Trives, que dirige ahora la investigación.