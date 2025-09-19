Incertidumbre en el casco histórico : «No sabemos si las cámaras están multando»

La incertidumbre se ha adueñado de comerciantes, vecinos y repartidores del casco histórico de Ourense tras la activación, el pasado martes, de las cámaras de control de acceso a esa zona, para preservar, ya mediante fotografía de matrícula y sanción, a los vehículos no autorizados que entren por cada uno de los 17 puntos bajo control.

Hay una pregunta que sigue en el aire y que ni saben contestar con certeza los propios policías locales consultados: ¿están activadas ya las cámaras con todo el complejo sistema fotografía y pase a informática y recaudación del coche infractor, para hacer llegar la multa a su propietario?

Los comerciantes, repartidores y vecinos consultados no lo saben. «Yo sigo entrando, eso sí, en el horario de carga y descarga oficial, pero no tengo tarjeta de acceso alguna», indicaba ayer el repartidor de una conocida firma farmacéutica.

Otro trabajador de reparto de un establecimiento hostelero señalaba ayer que «yo voy en moto, nadie nos ha informado de si tenemos que llevar una pase especial. Esperemos que estén grabando pero no multando. Hay cierto miedo», indicaba.

Cientos de peticiones

Fuentes próximas a la Policía Local, donde tampoco se pronuncian sobre esta activación de radares en la ciudad y cámaras en el casco histórico, consideran que es difícil que esté en marcha, porque creen que no se completó e proceso de engranaje entre la adjudicataria del servicio y el de Recaudación. Han sido, no obstante, cientos los expedientes de particulares y empresas solicitando ya la autorización, para tener pases de acceso en coche al casco histórico, toda vez que se controla ahora con 17 cámaras y ya no con pivotes. La mayoría de los vecinos consultados o los conductores de coches de reparto, no quisieron dar su nombre porque «estoy circulando todavía sin permiso, nadie me ha informado de cómo debo hacer», confirmaba ayer un comercial de hostelería.

Reparto de pan en festivos

Los repartidores son los más preocupados sobre todo algunas panaderías, que al parecer no tienen claro sin van a tener permiso del Concello para distribuir el pan los domingos a la hostelería y algún otro local de venta del casco viejo que abre festivos y domingos.

La dependienta de un local del casco histórico confirma que «algunos e nuestros proveedores nos han dicho que se les ha denegado permiso para repartir en esta zona en domingos y festivos. Tendrán que cambiarlo pues la hostelería no puede quedar sin pan».

Mientras, ante las protestas vecinales, Jácome anuncia «ajustes» en las nuevas líneas de bus

Mientras, en el resto de la ciudad continúan también los problemas de la puesta en marcha, el mismo día que radares y cámaras, de las nuevas líneas de bus. Ante las quejas vecinales, el Concello afirmó ayer que está «optimizando con pequeños ajustes» el servicio. Así hoy, viernes 19 de septiembre, en las líneas número 4 y 13 a número 4 (Antigua estación de autobuses -Tanatorio de As Burgas) prolongará su ruta hasta la localidad de Seixalbo, una vez comprobado que los tiempos lo permiten.En La número 13 —Universidad Laboral (A Cuña)- Palmés—, adelanta a las 7.45 horas su segunda salida desde Palmés, que antes era a las 8.00 horas, para atender la solicitud realizada por alumnado de diferentes centros educativos para llegar a tiempo al inicio de sus clases.En el sentido opuesto de esta misma línea, se activará un servicio adicional, que saldrá a las 6.45 horas desde el parque de San Lazaro a Palmés. Los demás viajes de la línea, en los dos sentidos, mantendrán los horarios y las rutas actuales.El gobierno municipal explica que «las líneas de autobuses no son algo cerrado y están en perfeccionamiento».