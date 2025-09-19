Un incendio en O Bolo obliga a activar el nivel 2 de alerta por su proximidad a las casas
El fuego se encuentra próximo al núcleo de Santa Cruz
La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en el ayuntamiento ourensano de O Bolo, que afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas y ha obligado a decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad a las casas. La misma alerta tuvo que activarse ayer en el Cañón do Sil por otro fuego que continúa activo y que ha quemado ya al menos 80 hectáreas.
En concreto, el fuego se inició pasadas las 23.45 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco y se encuentra próximo al núcleo de población de Santa Cruz.
Por ahora, se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala.
La Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha: 900 815 085.
