Escolares que «se mojan por los ríos», dan ejemplo y quitan basura del Miño

Bajo el lema «Mójate por los ríos», alumnos y alumnas del programa Ecovigilantes del colegio Franciscanas de Ourense, se movilizaron para limpiar lo que muchos adultas arrojan en este caso en las riberas y curso del Miño.

Estos alumnos y alumnas de Ourense, colaboraron así desde su ciudad, y acompañados por el Proyecto Ríos, que se desarrolla en diversos ayuntamientos, y que, en este caso supone un ejemplo de los más pequeños, para enseñar a sus mayores «a la necesidad de calzarse la botas y ayudar al cuidado de nuestros ecosistemas fluviales» indican desde el centro.

Además de retirar desechos de los cursos fluviales, la iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana. La asociación Adega distribuirá un protocolo de limpieza de Ríos, disponible para descargar también en su web, con las claves para realizar intervenciones respetuosas y seguras en estos ecosistemas.

El Proyecto Ríos, coordinado en Galicia por Adega, es un programa de educación y voluntariado ambiental que tiene la finalidad de dar la conocer el importante papel de los cursos fluviales, mostrar sus problemáticas, así como fomentar iniciativas que permitan a la ciudadanía é l mantenimiento y la mejora de los ríos .