Se enfrenta a dos años de multa por saltarse una orden de alejamiento para ir algimnasio

La distancia que separa un gimnasio de un domicilio estuvo ayer a debate en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense.

Un vecino de O Carballiño tiene una orden de alejamiento de su expareja que le obliga a estar a más de 300 metros de ella, su domicilio, su trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre. Una orden que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, que representa a la mujer, creen que no respetó al anotarse y acudir a un gimnasio que, según los cálculos de la policía local— que miden en línea recta— se encuentra a tan solo 240 metros de la vivienda de la víctima.

Incidentes previos

Ella, que compareció por videoconferencia, aseguró que estuvo «muchos días» viendo al acusado en la cima de su calle, «pero es una calle larga y hay más de esos metros» y también su vehículo aparcado en la zona. Pero no fue hasta que descubrió que iba a ese gimnasio cuando presentó denuncia, en septiembre del 2022.

«Yo no puedo verlo, me trastoca la tarde encontrármelo», aseveró relatando otros episodios en los que se cruzó al acusado y se puso nerviosa. «Él no hizo nada por irse», dijo. Un relato que avalaron su actual pareja y una amiga que contó que ese verano se lo encontraron en una cafetería y «ella se puso muy mal, muy nerviosa, agobiada y con un ataque de ansiedad». Ese incidente lo denunciaron ante la policía local.

Sin embargo, el propietario del gimnasio, amigo del denunciado, garantizó en la Sala que él mismo, conociendo la orden de alejamiento, hizo «mediciones tanto en coche como andando» entre el centro deportivo y la casa de la mujer y «se cumplía la distancia, de hecho se puede hacer incluso dos kilómetros», defendió para asegurar que «si no fuese así yo mismo le habría dicho que no viniese».

El acusado alegó lo mismo, va a ese gimnasio y no otro por amistad y se aseguró de cumplir la distancia porque «yo lo que no quiero son problemas, que no quiero tener que venir aquí», manifestó.

«Saltaba medida»

Para la Fiscal se trata de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar: «acudía sabiendo que se saltaba la medida», dijo, apuntando además que hay dolo eventual. Pide 20 meses de multa a razón de 9 euros diarios. A más eleva la acusación particular. Considera que las únicas mediciones válidas son las realizadas por la policía local y pide 24 meses de multa a razón de 10 euros diarios.

Por su parte, la defensa cuestiona que no hay prueba condenatoria suficiente, que los encuentros en cafeterías fueron «casuales» y que su patrocinado desconocía que la distancia, al medirse en línea recta, no alcanzase los 300 metros exigidos, «¿qué paz perturba yendo al gimnasio?», planteó el letrado que pide sentencia absolutoria.