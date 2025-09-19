Detenido por quemar el monte con un soplete en plena ola de incendios

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Carballeda de Avia de 30 años de edad como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal, tras provocar tres conatos en la parroquia de Santo Estevo, en el propio concello de Carballeda de Avia, el pasado 18 de agosto, coincidiendo con la ola de incendios más devastadora de la provincia, que también llegó a afectar a la comarca de O Ribeiro.

La investigación, desarrollada por el Equipo Roca en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense, se enmarca en la operación «Baquetas Ou» y se activó tras constatarse la aparición de nuevos focos en una zona ya castigada por el fuego. Uno de los conatos realizados por el detenido llegó a poner en grave riesgo una vivienda habitada. En total, los tres focos provocados afectaron a 0,5 hectáreas de monte.

Las pesquisas se vieron impulsadas por la colaboración ciudadana, gracias a la cual la Guardia Civil pudo constatar que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios, que, según el informe para determinar las causas realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil de Madrid del Seprona (UCOMA), se habían originado sistemáticamente en el margen derecho de la calzada, coincidiendo con el sentido de circulación del vehículo de dos ruedas sospechoso, lo que evidenciaba su carácter intencionado.

Así pues, durante el registro domiciliario en la vivienda del detenido, la Guardia Civil incautó un soplete de mano, presuntamente utilizado para iniciar los fuegos, así como material informático que está pendiente de análisis.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia.

El fuego en Carballeda

En la misma zona donde el detenido ínició los tres conatos de incendio, Carballeda de Avia ya había sufrido el drama de los incendios. Tan solo tres días antes, el 15 de agosto, se declaraba un fuego en la parroquia de Vilar de Condes que mantendría a la población preocupada durante dos semanas, el tiempo que tardó en pasar a considerarse extinguido por parte de la Consellería de Medio Rural.

Ese incendio, que se unió a otro en la parroquia de As Regadas, en el concello de Beade, calcinó 3.296 hectáreas y se propagó a otros concellos de la comarca como Melón, Leiro, Avión y Ribadavia. La sucesión de los focos en distintos puntos también hizo sospechar a los agentes la intencionalidad de los mismos, aunque por esa causa aún no hay detenidos.