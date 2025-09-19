El Colegio de Arquitectos ofrece su apoyo al Concello para avanzar en el PXOM
La entidad también propuso lanzar concursos de ideas para mejorar espacios públicos de la ciudad
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, mantuvieron una reunión con el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano González Alfaya, y con la presidenta de la delegación ourensana, Emma Noriega.
Durante el encuentro, el COAG ofreció su colaboración para impulsar el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), destacando la importancia de que el documento esté listo «en el menor plazo posible» para garantizar la seguridad jurídica del desarrollo urbanístico.
Además, los arquitectos plantearon la posibilidad de convocar concursos de ideas para mejorar espacios públicos, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la institución colegial y que fue bien acogida por el Concello. También reafirmaron su compromiso con la mejora del casco histórico.
