Barbadás acoge hoy su V Paseo da Saúde con 19 asociaciones
A. F.
Ourense
Barbadás acoge hoy el V Paseo da Saúde, en el que participan 19 asociaciones de pacientes y entidades sociales que dan a conocer su trabajo en la provincia. La actividad tendrá lugar de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante toda la jornada habrá talleres, charlas y actividades. A las 18.00 horas habrá una merienda saludable de acceso libre.
Este año se suman tres participantes más, Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos y Solidaridad Intergeneracional. Protección Civil Barbadás también realizará demostraciones de técnicas de prevención, y los vecinos podrán aprovechar para donar sangre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- Accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio de O Carballiño
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis
- Desde Cea le desean ¡felices 100 años!
- El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas
- Un coche atropella a dos trabajadores del servicio de limpieza de O Barco de Valdeorras