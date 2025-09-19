Barbadás acoge hoy su V Paseo da Saúde con 19 asociaciones

Barbadás acoge hoy el V Paseo da Saúde, en el que participan 19 asociaciones de pacientes y entidades sociales que dan a conocer su trabajo en la provincia. La actividad tendrá lugar de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante toda la jornada habrá talleres, charlas y actividades. A las 18.00 horas habrá una merienda saludable de acceso libre.

Este año se suman tres participantes más, Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos y Solidaridad Intergeneracional. Protección Civil Barbadás también realizará demostraciones de técnicas de prevención, y los vecinos podrán aprovechar para donar sangre.