Ayudas de la Xunta para digitalizar el comercio local y hacerlo más fuerte

La Xunta anuncia ayudas para fortalecer la competitividad del comercio local, dotadas este año con casi 4 millones de euros, de los que se benefician 664 establecimientos de proximidad y 64 talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Precisamente, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó recientemente distintos comercios en O Barco y en A Rúa, acompañado por distintos representantes del tejido comercial y empresarial de la comarca y en los que puso en valor los apoyos para el impulso de la innovación y sostenibilidad del comercio local y artesanal.

La convocatoria abarca tres líneas, digitalización, innovación y sostenibilidad, compatibles entre sí. El objetivo, expuso, es apoyar al sector en la adaptación a las tendencias de consumo con la introducción de tecnologías que les permitan conectar con las necesidades del cliente y mejorar la imagen y los equipamientos de los establecimientos. Alén visitó O Bambán dos Sorrisos, Doce ópticos, Miranda, Ana de la Puente, en O Barco, y a Electrodomésticos Malira SAT, en A Rúa. Expuso que estas ayudas podían llegar a casi 50.000 euros y al 80% de la inversión a realizar.