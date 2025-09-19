Ayudas de la Xunta para digitalizar el comercio local y hacerlo más fuerte
La Xunta anuncia ayudas para fortalecer la competitividad del comercio local, dotadas este año con casi 4 millones de euros, de los que se benefician 664 establecimientos de proximidad y 64 talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Precisamente, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó recientemente distintos comercios en O Barco y en A Rúa, acompañado por distintos representantes del tejido comercial y empresarial de la comarca y en los que puso en valor los apoyos para el impulso de la innovación y sostenibilidad del comercio local y artesanal.
La convocatoria abarca tres líneas, digitalización, innovación y sostenibilidad, compatibles entre sí. El objetivo, expuso, es apoyar al sector en la adaptación a las tendencias de consumo con la introducción de tecnologías que les permitan conectar con las necesidades del cliente y mejorar la imagen y los equipamientos de los establecimientos. Alén visitó O Bambán dos Sorrisos, Doce ópticos, Miranda, Ana de la Puente, en O Barco, y a Electrodomésticos Malira SAT, en A Rúa. Expuso que estas ayudas podían llegar a casi 50.000 euros y al 80% de la inversión a realizar.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- Accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio de O Carballiño
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis
- Desde Cea le desean ¡felices 100 años!
- El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas
- Un coche atropella a dos trabajadores del servicio de limpieza de O Barco de Valdeorras