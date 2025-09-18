Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta creará una mesa para poder impulsar la capacidad del comercio local

Así lo anunció este miércoles el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, para tratar de fomentar las tiendas de proximidad ourensana

Miembros de la Mesa Local de Comercio de Ourense. | FdV

REDACCIÓN

Ourense

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, participó durante la jornada de este miércoles en la llamada Mesa Local de Comercio de Ourense, que fue puesta en marcha por la Diputación, a través del Inorde (Instituto Ourensano de Desarrollo Económico), y celebrada recientemente con el fin de coordinar acciones destinadas a impulsar el comercio de proximidad atendiendo a las necesidades del propio sector. Se trata de un encuentro que se enmarca en la apuesta de Galicia por fomentar estas reuniones como espacios de debate público-privado para consensuar iniciativas en colaboración con los diferentes agentes implicados.

De hecho, la comunidad gallega trabaja en la creación de una mesa de comercio autonómica como órgano consultivo y de participación del sector comercial, ya que en ella estarán representados los distintos agentes y administraciones públicas en favor del tejido comercial gallego. Esta apuesta está reflejada en el Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, que también tiene entre sus prioridades reforzar el papel activo de las mesas de comercio como herramientas para una coordinación efectiva entre las administraciones locales y el tejido asociativo comercial. En esta línea, Gabriel Alén incidió en la importancia de que las entidades locales y provinciales colaboren con el sector comercial.

