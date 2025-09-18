La Xunta creará una mesa para poder impulsar la capacidad del comercio local

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, participó durante la jornada de este miércoles en la llamada Mesa Local de Comercio de Ourense, que fue puesta en marcha por la Diputación, a través del Inorde (Instituto Ourensano de Desarrollo Económico), y celebrada recientemente con el fin de coordinar acciones destinadas a impulsar el comercio de proximidad atendiendo a las necesidades del propio sector. Se trata de un encuentro que se enmarca en la apuesta de Galicia por fomentar estas reuniones como espacios de debate público-privado para consensuar iniciativas en colaboración con los diferentes agentes implicados.

De hecho, la comunidad gallega trabaja en la creación de una mesa de comercio autonómica como órgano consultivo y de participación del sector comercial, ya que en ella estarán representados los distintos agentes y administraciones públicas en favor del tejido comercial gallego. Esta apuesta está reflejada en el Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, que también tiene entre sus prioridades reforzar el papel activo de las mesas de comercio como herramientas para una coordinación efectiva entre las administraciones locales y el tejido asociativo comercial. En esta línea, Gabriel Alén incidió en la importancia de que las entidades locales y provinciales colaboren con el sector comercial.