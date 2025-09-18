El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas

Ourense se asoma a un nuevo capítulo en el largo conflicto por la Plaza de Abastos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 celebró ayer la vista en la que los placeros pidieron la suspensión cautelar del expediente que los obliga a abandonar la Alameda en un plazo de nueve meses. Acusan al Concello de forzar un traslado a un edificio sin condiciones mínimas para ejercer su actividad: sin carga y descarga operativa, sin instalaciones individuales, sin un plan de usos aprobado y con graves deficiencias técnicas. El gobierno local, por su parte, defendió que la obra está legalmente recepcionada .

Durante la intensa vista en la que el juez aclaró que «no estamos aquí para dirimir si la van a ocupar o no, sólo ante porqué se hace o no el proyecto» de ejecución, solo hubo dos comparecencias. Las dos técnicas y las dos de arquitectas, que declararon juntas. Paula Feijóo, por parte de los comerciantes, y Elvira Carregado por parte del concello. Ambas fueron claras en sus alegatos, pero coincidieron en una única cosa: en contradecirse.

La arquitecta Paula Feijóo fue tajante: es «completamente imposible» redactar un proyecto de ejecución para un edificio que «no tiene definido qué debe albergar». Según explicó, los dos planes funcionales— uno elaborado por ella y otro por un compañero— propuestos por los placeros fueron rechazados por el Concello, dejando el proyecto sin una hoja de ruta clara. Además, detalló múltiples deficiencias en la obra ejecutada: los montacargas previstos en el proyecto original se han sustituido por una ruta indirecta «vertical-horizontal-vertical», las puertas «apenas alcanzan los 90 centímetros frente al 1,40 metros proyectado», y las instalaciones eléctricas, sanitarias, de telecomunicaciones y voz y datos «están sin ejecutar en los puestos. Para que se hagan una idea solo hay luz en las zonas comunes», expuso.

Mientras que por parte del concello, Carregado defendió que las obras se ajustan al proyecto y a los modificados aprobados, y que la recepción es legal. Argumentó que corresponde a los comerciantes definir sus necesidades a través del proyecto de ejecución, y que los planes funcionales rechazados incluían «cambios incompatibles con la normativa, como incumplimientos en la protección contra incendios». «Es mucho más que un plan de uso, tenía modificaciones estructurales de gran calado, hice un informe desfavorable por motivos técnicos», aseguró.

En cuanto a los plazos, considera que tres meses bastan para redactar el proyecto y seis para ejecutar las obras.

La ejecución y el coste

Otra de las cuestiones espinosas fue la legalidad de la recepción del edificio. El interventor municipal no firmó el acta de recepción y emitió un informe de reparo que cuestiona su validez por la ausencia de control de calidad, algo en lo que coincide la arquitecta de los placeros, Feijóo, quien defiende que tras tantos años necesitaría volver a pasar controles de calidad.

«Una obra sin uso se deteriora», concedió su compañera de gremio, Carregado, quien, con todo, sostuvo que el control de calidad de las instalaciones generales se realizó en enero de 2023, solo no se hizo para el «modificado dos», el último del proyecto «que solo afectaba al exterior, no al interior del edificio».

Siendo que es el interior lo que preocupa a los comerciantes. Para Feijóo «es un espacio diáfano, sin climatización, con instalación eléctrica solo en las zonas comunes y con unas bandejas previstas en los puestos que están sin ejecutar...Faltan todas las instalaciones»

Un problema que va más allá de lo que se juzgaba en sala, porque también está en juego el coste, que para terminar todas esas funcionalidades, la arquitecta estima que alcance los 2,3 millones de euros. Una cifra a la que los placeros aseguran no poder hacer frente, pero también que, aún pudiendo, no deberían tener que hacerlo porque estas instalaciones y servicios ya deberían haber estado incluidos en la concesión original, pues «la concesión no era solo del edificio, sino de unos puestos completos y ahora mismo es un contenedor sin contenido», subrayó Feijóo, exponiendo además que los plazos son «rotundamente no suficientes» ya que «solo elaborar el proyecto de ejecución ya llevaría 6 meses por tratarse de un proyecto laborioso y complejo».

El debate sobre plazos y planes siguió y siguió hasta que el juez interrumpió para preguntar, «¿pero se puede llevar a cabo el proyecto de ejecución?».

«Yo no lo veo viable. La inseguridad jurídica me parece total debido a la falta de pruebas de puesta en marcha de las instalaciones», respondió Feijóo que a la lista de motivos añadió la ausencia de comunicación sobre las modificaciones del proyecto, «que no se les notificaron a pesar de que el convenio de traslado preveía una comisión de seguimiento»

Desahucio o «hipoteca»

Así las cosas, la parte demandante alertó del perjuicio irreparable que supondría ejecutar el desalojo sin garantizar unas condiciones mínimas. «Hablamos de un desahucio administrativo que afectaría a más de 200 familias y generaría alarma social», aseguró el letrado de los placeros en unas conclusiones en las que citó incluso al Conselleiro de Comercio, José González, que en una carta reciente advertía al alcalde que «los placeros no es que no quieran volver a la plaza, simplemente no pueden porque el edificio no posee la funcionalidad necesaria».

«Desde el concello se decide afrontar una reforma integral del edificio municipal del Mercado para mejorarlo. Decide unilateralmente el emplazamiento, la Alameda, y el plazo de ejecución de las obras, de 18 meses. Pero 7 años después se le dice a la concesionaria que tiene que realizar una inversión de 2 millones de euros para dotar al edificio de unas instalaciones que ya figuraban en el contrato concesional y dicha inversión revierte en el Concello cuando finalice la concesión. Este planteamiento resume claramente el litigio», reprochó el abogado de los comerciantes, que pide la medida cautelar

«No estamos para discutir quien paga. El proyecto se puede elaborar», refutó el letrado del concello que concluyó, «¿cómo podemos estimar de cuánto será el traslado si aún no hay proyecto para saberlo?» y lamentó que, tras toda la vista, «si a mi me preguntasen por qué no se puede hacer el proyecto no sabría fundamentarlo». Por ello defendió que «el Concello quiere que se desplacen porque se están hipotecando dos edificios públicos». Ahora será el juez quien deba decidir.