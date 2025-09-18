Tramitadas más de 140 ayudas por el fuego en Valdeorras

La Consellería do Medio Rural ha atendido ya a más de 750 personas y tramitado 143 expedientes de ayuda para paliar los efectos de los incendios forestales del pasado mes de agosto en Valdeorras. Así lo anunció ayer la conselleira María José Gómez durante su visita a la oficina agraria móvil en Vilamartín de Valdeorras, uno de los 17 puntos habilitados por la Xunta para asesorar a los afectados.

Entre las líneas activadas figuran ayudas para reponer maquinaria, reparar infraestructuras agrícolas, ganaderas y forestales, o afrontar pérdidas productivas, cubriendo el 100 % del gasto necesario.

Gómez visitó también la adega Santa Marta, ejemplo del impacto de los fuegos en el sector del vino. Allí reiteró el compromiso de la Xunta con los viticultores, recordando que solo en 2025 se destinarán más de 10 millones de euros en apoyos al sector, desde la reestructuración de viñedo hasta la promoción exterior. En Valdeorras, donde los incendios afectaron al 2 % de la superficie amparada por la Denominación de Origen, se establece una ayuda específica de 12.700 euros/hectárea por pérdidas. En pleno inicio de la vendimia, la conselleira deseó «una cosecha de calidad» y agradeció el trabajo de los equipos que lucharon contra los incendios, destacando su papel clave en la defensa de núcleos de población.

Como colofón a su visita a la comarca de Valdeorras, la titular de Medio Rural se desplazó al Distrito Forestal XIII Valdeorras–Trives, donde expresó su agradecimiento a los profesionales que combatieron el fuego «con un esfuerzo titánico, tanto en el monte como desde los centros de coordinación». Un trabajo que, según destacó, fue determinante para contener los daños y proteger vidas y hogares.