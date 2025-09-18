Primera Xuntanza de Entroidos en Esgos
A.F.
Ourense
El Concello de Esgos acoge este sábado la primera Xuntanza de Entroidos, a partir de las 16.00 horas, con la participación de los Peliqueiros de Campobecerros, Farrumecos de Sobradelo, Felos de Maceda, Follateiros de Lobios, Vellaróns de Riós, Parranfóns de Vinhais (Portugal), Bonitas de Sande, y Felos y Madamas de Esgos.
Organizada por la Asociación Cultural Etnográfica Felos e Madamas de Esgos, será en la Praza da Souteira, y se prevé que participen alrededor de cien personas con sus trajes de Entroido. Desde la agrupación quieren corresponder así con las muchas asociaciones de Entroido que les invitan a sus citas.
