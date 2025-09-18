El polígono con las parcelas más baratas de la provincia

El Concello de Vilar de Santos presume de tener el precio más bajo por metro cuadrado de todos los polígonos de la provincia, y de ser el primero en construirse junto con el de Ourense a mediado de los años 90. Y para potenciar aún más este espacio empresarial, el alcalde, Rubén Colmenero, que asumió el cargo el pasado mes de febrero, apuesta por intentar subvencionar el precio.

El polígono de Vilar de Santos cuenta actualmente con 12 empresas entre las que destacan varias de maderas, aluminio, aserraderos, de fabricación de piezas de motores diesel, de montaje de instalaciones en granjas, almacén de material de construcción, una cooperativa del sector agrario, un mecánico, entre otras. Entre todas suman más de 150 trabajadores aunque solo una, de transformación de maderas, yalcanzóe ste año el récord de 100 empleados, Tekowood. De hecho, señala el regidor que de 803 habitantes que tiene el municipio, «el 8% trabaja allí».

Asegura que actualmente el polígono tiene parcelas suficientes para acoger tres o cinco empresas más, por lo que con la intención es hacer más atractiva su venta y por ello el Concello está valorando el asumir unos 2 0 3 euros por metro cuadrado del precio de venta, quedando así en 18 euros el metro cuadrado aproximadamente. Señala Colmenero que «aún no sabemos la cantidad de euros que podemos asumir».

Pero tiene claro que es importante crecer en número de empresas ya que ello representaría un aumento de habitantes al tener muchos de los nuevos trabajadores que desplazarse a vivir a Vilar de Santos. La intención es ofrecer también viviendas para los nuevos habitantes.

Por lo pronto, esta semana se clausuró en este concello un taller de empleo que se hizo conjuntamente con Vilar de Barrio y Verín.