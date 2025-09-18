Ourense se suma a los deportes náuticos en la Semana Abanca

La Diputación acogió ayer la presentación oficial de la Semana Abanca en la ciudad de As Burgas, competiciones que con rango internacional en los calendarios de las reales federaciones de vela y de piragüismo tendrán lugar este fin de semana en la pista internacional del Miño en Cortegada (Esquí Náutico, Wakeboard, Wakesurf) y el próximo en el Parque Náutico de Galicia de Castrelo de Miño (Vela y Piragüismo). En las tareas organizativas las dos citas, cuentan con el Club Dumies de Ourense, el Náutico de Castrelo de Miño, el Club de Piragüismo Olívico y el Club Marítimo de Vigo.

El primer capítulo de la Semana Abanca para este fin de semana con competiciones en Cortegada de Esquí Náutico, Wakeboard y Wakesurf contará con medio centenar de participantes.