A ourensá Rita Doallo gaña o IV Premio Simbad de Literatura Infantil
Con «Astralistoria», unha historia que combina maxia, imaxinación e memoria
REDACCIÓN
A Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela acolleu onte o acto de entrega do IV Premio Simbad de Literatura Infantil, organizado por Agadea Alzheimer no marco do Mes do Alzheimer.
A gañadora desta cuarta edición foi a escritora Rita Doallo, coa obra «Astralistoria», «unha historia que combina maxia, imaxinación e memoria» para transmitir ás novas xeracións valores de solidariedade, respecto e coidado interxeracional. Julia, usuaria do centro de Agadea en Vedra, entregou o galardón á gañadora.
O evento contou coa presenza do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García, quen salientou que «a lingua galega e a literatura infantil son ferramentas esenciais para construír unha sociedade máis consciente e máis humana; premios como o Simbad axudan a transmitir valores e a crear novas xeracións máis comprometidas».
Sensibilización
Un dos momentos máis emotivos do acto foi a lectura dun fragmento de «Astralistoria» a cargo de Celsa, usuaria do Centro de Día de Ensanche de Agadea. Na súa intervención, a presidenta de Agadea, Isabel Gey, subliñou como «o Premio Simbad é un símbolo do noso compromiso coa sensibilización a través da cultura e a educación. Coidamos das persoas con Alzheimer, pero tamén queremos coidar da sociedade, sementando conciencia nas novas xeracións. Cada conto premiado convértese nunha semente de empatía e solidariedade que contribúe a manter viva a memoria colectiva».
Con esta cuarta edición, o Premio Simbad consolídase como un referente da literatura infantil en Galicia, promovendo obras que axudan a comprender mellor a realidade do alzhéimer e a importancia dos coidados.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio
- Comida y techo para Tintín tras los incendios
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis