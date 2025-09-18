Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A ourensá Rita Doallo gaña o IV Premio Simbad de Literatura Infantil

Con «Astralistoria», unha historia que combina maxia, imaxinación e memoria

REDACCIÓN

Ourense

A Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela acolleu onte o acto de entrega do IV Premio Simbad de Literatura Infantil, organizado por Agadea Alzheimer no marco do Mes do Alzheimer.

A gañadora desta cuarta edición foi a escritora Rita Doallo, coa obra «Astralistoria», «unha historia que combina maxia, imaxinación e memoria» para transmitir ás novas xeracións valores de solidariedade, respecto e coidado interxeracional. Julia, usuaria do centro de Agadea en Vedra, entregou o galardón á gañadora.

O evento contou coa presenza do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García, quen salientou que «a lingua galega e a literatura infantil son ferramentas esenciais para construír unha sociedade máis consciente e máis humana; premios como o Simbad axudan a transmitir valores e a crear novas xeracións máis comprometidas».

Sensibilización

Un dos momentos máis emotivos do acto foi a lectura dun fragmento de «Astralistoria» a cargo de Celsa, usuaria do Centro de Día de Ensanche de Agadea. Na súa intervención, a presidenta de Agadea, Isabel Gey, subliñou como «o Premio Simbad é un símbolo do noso compromiso coa sensibilización a través da cultura e a educación. Coidamos das persoas con Alzheimer, pero tamén queremos coidar da sociedade, sementando conciencia nas novas xeracións. Cada conto premiado convértese nunha semente de empatía e solidariedade que contribúe a manter viva a memoria colectiva».

Con esta cuarta edición, o Premio Simbad consolídase como un referente da literatura infantil en Galicia, promovendo obras que axudan a comprender mellor a realidade do alzhéimer e a importancia dos coidados.

