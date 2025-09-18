El Obispado solicita licencia para demoler la antigua Casa Diocesana de Ejercicios

La Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, aborda hoy la aprobación de distintas licencias y mejoras de movilidad en viviendas y centros públicos que han solicitado la instalación de elevadores, y también algunas de e las más urgentes como la demolición de edificios, en algún caso para realizar nuevas obras.

Entre los proyectos que solicitan licencia de demolición está el un edificio en la Avenida de Buenos Aires y también, a petición del Obispado, se dará permiso para la demolición del antiguo edificio de la Casa Diocesana de Ejercicios San María Madre, un edificio que se ubica en el entorno del Seminario.

Los concejales darán también el visto bueno a proyectos básicos y de ejecución para la instalación de ascensores: en el colegio de Educación de Infantil y Primaria Virgen de Covadonga, para garantizar la accesibilidad de todos los alumnos. También se concede dotación de ascensor en un edificio en la Plaza 500 y en otro en la calle Río Tuño.

Sigue adelante la demanda de particulares que solicitan cambio de licencia para reconvertir bajos comerciales que no consiguen poner en el mercado, en viviendas, en este caso para un bajo en Roi Páez y para la modificación de una de las fases de las obras de rehabilitación y ampliación de dos edificios en la calle Progreso.

En el apartado de Patrimonio se abordarán tres reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Concello, varias por caídas en la vía pública, así como una solicitud de autorización para la ocupación de una porción de terreno en una parcela en el sector A-6.