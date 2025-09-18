Made in OU, la nueva ventana para el talento local en el Ourense Film Festival

La trigésima edición del Ourense Film Festival abre una puerta especial para los creadores locales con la nueva sección Made in OU, que reunirá hasta nueve trabajos de cineastas ourensanos o vinculados a la provincia. Esta selección, que incluye documentales, cortometrajes de ficción y piezas de animación, ofrecerá varias premieres en el festival y podrá disfrutarse en tres pases en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, además de una sesión especial en el Cineclube Padre Feijoo.

Made in OU nace con la idea de dar visibilidad a proyectos amateurs o profesionales que, por formato o por no estar en las secciones oficiales, a menudo quedan fuera del foco. Esta iniciativa busca ser un escaparate para mostrar la riqueza creativa de Ourense, con historias que exploran temas como el carnaval tradicional de la provincia, las raíces y la memoria colectiva.

Entre las obras destacadas están «El olvido» de Lucía Álvarez, una ficción de 28 minutos; «Nuno», una pieza de animación de 3 minutos de Antía Iglesias que se estrena en el festival; «Paula, con P de Reme», una ficción de 23 minutos de Isabel Salgado y documentales como «O segredo do fulión» de Pepelu Viñas y Aimar Vega, o «A Luz das Ánimas» de Sergio Santos Otero, que con sus 45 minutos es la pieza más extensa de la selección.

El festival, que se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre y está coorganizado por la Diputación Provincial y la Asociación Luarada, no solo trae novedades como Made in OU, sino también otras secciones especiales como Xeración OUFF, Agarimo o Colleita, para conmemorar tres décadas de cine en Ourense con una programación que apuesta por la diversidad, el talento local y la innovación.