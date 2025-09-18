Leiro se une frente a las inspecciones de Trabajo en las vendimias

El PSOE logró el apoyo unánime de la Corporación municipal de Leiro para aprobar una moción de urgencia en relación a las inspecciones laborales en la actual campaña de vendimia ante la preocupación manifestada por colleiteiros de Leiro y de la comarca de O Ribeiro, que en estas últimas semanas vieron como se intensificaban las inspecciones laborales.

Considera «imprescindible» que la Corporación actúe con carácter «urgente», ya que «la vendimia está en pleno desarrollo y esperar al siguiente pleno dejaría sin efecto los acuerdos conseguidos». Presentó la moción por la vía de urgencia, con el respaldo del BNG y PP, lo que «demuestra que cuando se trata de defender los intereses de los vecinos y del sector vitivinícola, es posible llegar a consensos amplios». Así, entre otras cuestiones, acordaron solicitar a Inspección de Trabajo una campaña informativa urgente con colleiteiros y viticultores que aclare en qué condiciones es posible la ayuda altruista de familiares y vecinos.