Extinguen un incendio en Cea que se llegó a 50 metros del núcleo de O Val

En torno a las 15.30 horas este miércoles una columna de humo partía desde San Cristovo de Cea, concretamente de la parroquia de Mandrás poniendo en riesgo a las casas que se encuentran en la aldea de O Val.

Ante la peligrosidad de que las llamas pudieran alcanzar las viviendas de los vecinos —según los efectivos el fuego estaba a menos de 50 metros —bomberos forestales dieron el aviso a través del 112 para pedir refuerzos.

«Empezó pequeño pero nos llamaron », relata Javier Caamaño, cabo de los bomberos urbanos de Carballiño, «nosotros vinimos a prestar apoyo con dos vehículos, una bomba urbana ligera, una nodriza pesada y bueno, con el apoyo aéreo ahora parece que ya bajó muchísimo la intensidad pero seguimos vigilando porque está a unos 50 metros de las casas».

Ourense Val parroquia de Mnadras Concello de Cea incendio forestal / Roi Cruz

Así, un total de cuatro motobombas, cuatro brigadas, dos agentes forestales, dos helicópteros y un abión de carga en tierra consiguieron contener las llamas y que el incendio no trascendiese en la zona. Muchos de los vecinos salieron de sus casas al percibir el humo y el olor del fuego, como Maritere y Delmiro, quienes no se vieron perturbados, en realidad, puesto que «en el monte ya se sabe lo que hay», admiten.

«El suelo está muy caliente, hay raíces, de todo. Entonces cualquier atisbo de conatos se convierte rápidamente en grandes dimensiones. Como ves, todoesto es pura gasolina, ¿sabes?», advierte Caamaño ante las temperaturas que vendrán los próximos días.