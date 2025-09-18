Encuentro de innovación y economía social de futuro en Río
A.F.
Ourense
San Xoán de Río celebra el día 20, de 10.00 a 20.00 horas, en el salón de plenos, el encuentro Rural Social Tech:Innovación e Economía Social de Futuro.
La cita reunirá a entidades, expertos y emprendedores para analizar los grandes retos del rural gallego desde la perspectiva de la economía social, la innovación tecnológica y el empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres. La finalidad es fomentar el emprendimiento en economía social entre estos dos colectivos del rural, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como herramientas clave para frenar el despoblamiento y generar nuevas oportunidades.
