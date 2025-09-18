Denuncian ante Traballo al Concello para que proteja a la Policía Local

Podemos Ourense presentó ayer una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para exigir que el Ayuntamiento de Ourense garantice las condiciones de seguridad, formación y equipación de la Policía Local. La iniciativa llega tras la reciente sentencia del Juzgado del Social nº 1 de Ourense, que reconoce la existencia de «situaciones de riesgo relevante» para la integridad física de los agentes, motivadas por la falta de equipos de protección y de protocolos de actuación acomodados.

«Hace unas semanas solicitamos formalmente al Ayuntamiento que dotara a los agentes del material necesario para desarrollar su trabajo de forma segura, sin recibir respuesta. Además, ya llevamos ante la Fiscalía el impago de parte de los atrasos a bomberos y policías», afirman.