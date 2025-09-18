Denuncian ante Traballo al Concello para que proteja a la Policía Local
REDACCIÓN
Podemos Ourense presentó ayer una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para exigir que el Ayuntamiento de Ourense garantice las condiciones de seguridad, formación y equipación de la Policía Local. La iniciativa llega tras la reciente sentencia del Juzgado del Social nº 1 de Ourense, que reconoce la existencia de «situaciones de riesgo relevante» para la integridad física de los agentes, motivadas por la falta de equipos de protección y de protocolos de actuación acomodados.
«Hace unas semanas solicitamos formalmente al Ayuntamiento que dotara a los agentes del material necesario para desarrollar su trabajo de forma segura, sin recibir respuesta. Además, ya llevamos ante la Fiscalía el impago de parte de los atrasos a bomberos y policías», afirman.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio
- Comida y techo para Tintín tras los incendios
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis