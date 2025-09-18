Convenio Coren-CaixaBank para facilitar ayudas a 4.200 socios de la cooperativa

CaixaBank y Coren Sociedad Cooperativa han suscrito dos convenios de colaboración que permitirán a los más de 4.200 socios, integrados y proveedores del Grupo Coren acceder a productos de financiación en condiciones preferentes, reforzando así el compromiso de ambas entidades con el desarrollo del sector agroalimentario y el tejido empresarial gallego.

El primero de los convenios está dirigido a los socios e integrados de Coren y el segundo a sus proveedores. Estos colectivos podrán acceder a productos de financiación en condiciones sumamente preferentes, adaptadas a sus necesidades y revisables según la evolución del mercado. Entre los productos, destacan el Préstamo Agroinversión y el leasing, con importes de hasta el 75% y el 100% de la inversión respectivamente, y plazos flexibles de hasta 8 años para préstamos y 6 años para leasing.

En el acto de la firma del nuevo acuerdo han estado presentes Manuel Gómez-Franqueira, presidente del Grupo Coren, así como Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank. «En CaixaBank estamos firmemente comprometidos con el impulso del sector agroalimentario y el desarrollo de las empresas y autónomos de Galicia», indicó Badiola.

Por su parte, Gómez-Franqueira quiso destacar la colaboración de Caixabank y el respaldo que ofrece a los socios a la hora de obtener financiación para poner en marcha sus proyectos.

Señalan en este sentido que «resulta valioso para nosotros poder contar con Caixabank entre las entidades colaboradoras de nuestra cooperativa, gracias a su apoyo al sector agroalimentario gallego y al respaldo a las iniciativas emprendedoras».