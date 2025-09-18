Concurso de fotografía en el campus sobre igualdad de género
REDACCIÓN
El Instituto de Agroecoloxía y Alimentación (IAA) de la Universidad de Vigo ha convocado el Concurso Fotográfico IAA 2025, que lleva por lema «Enfocando la igualdad: mujeres, ciencia y diversidad». En él invitan al alumnado de cualquier titulación del campus de Ourense y también al personal de este instituto a presentar fotografías relacionadas con la igualdad de género en su ámbito temático.
La iniciativa, explican, está en línea con la apuesta del IAA por convertirse en un centro de referencia en la transición cara sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles, seguros y circulares a través de la I+D+i, promoviendo «como base fundamental para la construcción de una ciencia más justa y equitativa la búsqueda activa de la igualdad de género dentro del Instituto».
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio
- Comida y techo para Tintín tras los incendios
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis