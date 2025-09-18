Concurso de fotografía en el campus sobre igualdad de género

El Instituto de Agroecoloxía y Alimentación (IAA) de la Universidad de Vigo ha convocado el Concurso Fotográfico IAA 2025, que lleva por lema «Enfocando la igualdad: mujeres, ciencia y diversidad». En él invitan al alumnado de cualquier titulación del campus de Ourense y también al personal de este instituto a presentar fotografías relacionadas con la igualdad de género en su ámbito temático.

La iniciativa, explican, está en línea con la apuesta del IAA por convertirse en un centro de referencia en la transición cara sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles, seguros y circulares a través de la I+D+i, promoviendo «como base fundamental para la construcción de una ciencia más justa y equitativa la búsqueda activa de la igualdad de género dentro del Instituto».