El Colegio de Economistas es ya representante habilitado para hacer trámites de Tráfico

Desde el día de ayer cualquier ciudadano puede tramitar la documentación de su vehículo directamente con un economista colegiado, en Ourense, gracias al acuerdo firmado entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consejo General de Economistas de España (CGE).

Este servicio, ya operativo en todo el país, convierte a los economistas en representantes habilitados por la DGT para la tramitación vehicular y, por tanto, en nuevos puntos de atención al ciudadano .

El ciudadano solo tiene que acudir al despacho de un economista colegiado con la documentación necesaria y el profesional gestionará la solicitud de manera telemática con la DGT, de modo que en pocos minutostendrá un permiso provisional que le permitirá circular hasta recibir la documentación definitiva.

Así el economista gestiona todo el proceso de forma integral, incluyendo el pago y liquidación de impuestos vinculados (como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), tasas, etc. Además, aporta su conocimiento profesional y jurídico, garantizando que la documentación esté correcta y evitando errores que puedan retrasar o invalidar la gestión.

También permite ahorrar tiempo y desplazamientos y ofrece atención personalizada y asesoramiento, convirtiéndose en un aliado para resolver dudas y asegurar que el trámite se realice con total seguridad.

Gracias al acuerdo suscrito, la DGT, que gestiona millones de trámites al año, se apoya ahora en el colectivo de los economistas para acercar sus servicios al ciudadano y reducir tiempos de espera, resolver gestiones que antes requerían mucho tiempo y tediosos desplazamientos a los ciudadanos.