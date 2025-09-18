«Cine Paraíso, Leiro»: la magia del cine se cuenta en el corazón de O Ribeiro

En un rincón de la comarca de O Ribeiro, donde las viñas se mezclan con los recuerdos, se graba estos días «Cine Paraíso, Leiro», la última película documental del cineasta italo-gallego Simone Saibene.

Rodada entre Leiro, Ribadavia y Vigo, la cinta es un homenaje íntimo y poético a Ernesto Romero, el proyeccionista y gestor del Novocine de Leiro, cuya vida parece sacada del celuloide: un paralelismo conmovedor con Totó, el niño soñador de Cinema Paradiso.

Pero esta historia va más allá de la nostalgia cinéfila. El documental propone un viaje vital y sensorial por los temas del sueño, el tiempo, la memoria, el rural y el cine como milagro cotidiano. Porque Romero no solo proyectó películas: levantó un cine 3D en mitad del rural, creó un museo y sostuvo, y sostiene, un faro cultural.

«Ernesto Romero es Totò», afirma Saibene, quien dice que el proyeccionista de O Ribeiro «es también Fitzcarraldo: un soñador incansable, romántico, amante de la ópera y de los gramófonos. En vez de construir un teatro en la selva, construyó un cine 3D en Leiro».

El documental no solo rescata la figura de Romero, sino que se adentra en la transformación del medio rural a través del arte y la cultura, mostrando cómo una sala de cine puede ser mucho más que paredes y butacas: un refugio para la comunidad, un espacio para el encuentro y la memoria compartida. En tiempos donde las pantallas gigantes y las plataformas digitales dominan, «Cine Paraíso, Leiro» propone recordar el poder íntimo y único del cine en un pequeño pueblo, donde cada proyección era una experiencia casi mágica.

La grabación de este filme se ha prolongado durante tres años en distintas localizaciones, y esta semana culmina en Vigo, donde se rueda en los almacenes de Baños Films y en el Teatro García Barbón, escenario clave en la trayectoria de Romero, que trabajó allí hace más de cuatro décadas.

El equipo técnico está formado por nombres habituales en el cine de Saibene, como el director de fotografía Jairo Iglesias, el músico Paolo «Apollo» Negri y la montadora Andrea Bouzo. El proyecto cuenta con una ayuda de desarrollo de Agadic y el apoyo de la Deputación de Ourense.

La película, que se estrenará previsiblemente el próximo año, busca capturar la historia de un hombre que hizo del cine su hogar y su lucha, y de un pueblo, Leiro, que tuvo durante años el honor de contar con la única sala 3D en toda Galicia.