Más de cien personas leerán los nombres de los 18.500 niños palestinos asesinados

A las 8.00 horas de mañana viernes, 19 de septiembre, el nombre de Noura Walid Abdulsalam Shaheen, una bebé que aún no había cumplido un año de vida, será el nombre que abra lectura de la lista de las 18.500 niños y niñas palestinas asesinadas durante la ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza hasta el mes de julio, según datos del Ministerio de Sanidad de la zona. A día de hoy podrían ser más de 20.000 los pequeños fallecidos por efecto de las bombas o las balas, el hambre o la falta de asistencia médica en un territorio arrasado y aislado por Israel, que bloquea la llegada de ayuda humanitaria.

Más de un centenar de vecinos de Ourense están ya anotados para leer, en turnos de 10 minutos, la lista del infame infanticidio con la exigencia de que cese esta barbarie. La organización del evento solidario, encabezada por radioliverdade.com, fraccionará los turnos de lectura para que más personas puedan participar en esta acción. Las interesadas en hacerlo pueden contactar a través del número de teléfono 637341122 o del correo radioliverdade@gmail.com, o acercarse al lugar del acto y compartir esta movilización ciudadana.

La lectura simbólica de esta lista, que ya se celebró en diversas ciudades del mundo, el lunes pasado en la Puerta del Sol de Madrid, que cierra el nombre de Iman Ibrahim Fathi Al-Bardawil, asesinado a los 17 años de edad, puede durar más de 18 horas y prolongarse hasta primeras horas de la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Además, hoy, de 18.00 a 20.00 horas, en la Praza da República, delante de la Biblioteca provincial Nós, en el entorno cultural de San Francisco, se celebrará el acto de clausura de la exposición Heart of Gaza.