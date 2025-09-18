El CHUO se suma a los actos del Día Mundial por la Seguridad el Paciente
REDACCIÓN
Coincidiendo con la conmemoración el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el área Quirúrgico del Hospital Universitario de Ourense, se sumó a la celebración de esta jornada, con la que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuerda la importancia de intensificar el esfuerzo en seguridad, limitando los riesgos derivados del propio proceso asistencial.
El personal sanitario del área Quirúrgica quiere dar así dar visibilidad al esfuerzo diario por garantizar uno de los procesos asistenciales más complejos, como el acto quirúrgico, destacando la importancia en este área del check list, o lista de comprobación de la seguridad quirúrgica, que limita la variabilidad en el manejo de los pacientes, reduciendo daños evitables y riesgos .
