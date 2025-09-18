El centro de A Carballeira cumple 50 años «de referente de la FP gallega»
La directora xeral de Formación Profesional elogió «los hitos de este CFIFP, que está a la vanguardia en investigación» durante su visita ayer con motivo de la apertura de curso
REDACCIÓN
«Este es un centro que cuenta con más de 50 años de historia y que es un referente en la FP gallega, con un alto nivel de innovación». Así elogiaba ayer la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, los proyectos de innovación del Centro Integrado de FP A Carballeira-Marcos Valcárcel, en Ourense, durante una visita institucional con motivo de la apertura del curso académico, en la que también participaron el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el subdelegado de Gobierno en Ourense, Eladio Santos.
Eugenia Pérez destacó que, entre otros hitos que lo sitúan a la vanguardia de estas enseñanzas, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel es uno de los centros pioneros de España en ofertar, ya en el curso 2020/21, el Máster de Cultivos Celulares, un título que capacita para obtener, procesar y preservar cultivos que sirvan como apoyo al diagnóstico o a la búsqueda de medicamentos.
«Desde la Xunta estamos dando ánimo la esta oferta formativa de calidad, dotando el centro también de las equipaciones más puntera y aproyecto proyectos», destacó.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio
- Comida y techo para Tintín tras los incendios
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis