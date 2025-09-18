Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro de A Carballeira cumple 50 años «de referente de la FP gallega»

La directora xeral de Formación Profesional elogió «los hitos de este CFIFP, que está a la vanguardia en investigación» durante su visita ayer con motivo de la apertura de curso

La directora xeral de FP, con el subdelegado del Gobierno y delegado de la Xunta | Fdv

La directora xeral de FP, con el subdelegado del Gobierno y delegado de la Xunta | Fdv

REDACCIÓN

Ourense

«Este es un centro que cuenta con más de 50 años de historia y que es un referente en la FP gallega, con un alto nivel de innovación». Así elogiaba ayer la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, los proyectos de innovación del Centro Integrado de FP A Carballeira-Marcos Valcárcel, en Ourense, durante una visita institucional con motivo de la apertura del curso académico, en la que también participaron el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el subdelegado de Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Eugenia Pérez destacó que, entre otros hitos que lo sitúan a la vanguardia de estas enseñanzas, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel es uno de los centros pioneros de España en ofertar, ya en el curso 2020/21, el Máster de Cultivos Celulares, un título que capacita para obtener, procesar y preservar cultivos que sirvan como apoyo al diagnóstico o a la búsqueda de medicamentos.

«Desde la Xunta estamos dando ánimo la esta oferta formativa de calidad, dotando el centro también de las equipaciones más puntera y aproyecto proyectos», destacó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents