El centro de A Carballeira cumple 50 años «de referente de la FP gallega»

«Este es un centro que cuenta con más de 50 años de historia y que es un referente en la FP gallega, con un alto nivel de innovación». Así elogiaba ayer la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, los proyectos de innovación del Centro Integrado de FP A Carballeira-Marcos Valcárcel, en Ourense, durante una visita institucional con motivo de la apertura del curso académico, en la que también participaron el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el subdelegado de Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Eugenia Pérez destacó que, entre otros hitos que lo sitúan a la vanguardia de estas enseñanzas, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel es uno de los centros pioneros de España en ofertar, ya en el curso 2020/21, el Máster de Cultivos Celulares, un título que capacita para obtener, procesar y preservar cultivos que sirvan como apoyo al diagnóstico o a la búsqueda de medicamentos.

«Desde la Xunta estamos dando ánimo la esta oferta formativa de calidad, dotando el centro también de las equipaciones más puntera y aproyecto proyectos», destacó.