Desde Cea le desean ¡felices 100 años!

Las celebraciones y festejos abundan en la provincia de Ourense, pero resulta muy difícil tener una celebración como la que organizaron a Pilar Gallego ayer para conmemorar sus 100 años desde la residencia de mayores de Cea de la Fundación San Rosendo.

Jesús, Pilar, Miriam y Saúl. | Roi Cruz

Allí estuvo compañada por su familia, el resto de compañeros y profesionales del centro, y hasta el alcalde, José Luis Valladares, que se personó para felicitarle personalmente. Aunque su cumpleaños fue el día 11 de septiembre, Pilar es la primera de la residencia en cumplir los 100 años, donde esperan que la segunda celebración llegue en diciembre, sin embargo, la provincia de Ourense ya se posiciona como una de las más longevas, no del país, sino del mundo.

Solo el año pasado, la provincia alcanzó las 279 personas que tenían 100 años o más, según el Instituto Galego de Estadística (IGE). Un aumento considerable ya que, según los años registrados por el IGE, en 2001 eran 75 personas; alcanzaron el centenario hasta 199 en el 2011 y en 2021 fueron 242 personas.

Unos datos que consolidan la calidad de vida de la provincia ourensana pero que también refuerzan el orgullo de la familia de Pilar, quienes no pueden disimular la sonrisa al verla frente a su tarta de cumpleaños.

Jesús, su hijo, y Maribel, la nuera de este, cada uno al un lado de Pilar mencionaron que la fiesta en familia acontecida la semana pasada pero no pueden evitar repetir la palabra «orgullo» y lo agradecidos que se encuentran «con el personal de la residencia» por compartir con ellos este momento tan especial.

En una sala decorada con globos de colores por el techo, por supuesto no faltaron esos enormes y brillantes que anunciaron los «100». María González, educadora del centro, explica que entre todos, quisieron homenajear a Pilar. «Hicimos un vídeo con recopilaciones de fotos de ella, de cuando era joven contando su historia y dando las gracias a la familia». Ramo de flores incluido, «quisimos agradecérselo con una merienda todos juntos», relata María.

Pilar no sabe cuál es el secreto para llegar a los 100, pero «creo que mal no lo he hecho, ¿no?» dice risueña rodeada de los suyos. Y es que no puede ser para menos viendo que también le acompañan su bisnieto el mayor, Saúl, de 23 años, quien asegura tener suerte y «estar en paz» por haber crecido hasta su veintena sin haber perdido a ningún ser querido. Palabras que cobran un mayor significado delante de su madre, Miriam de 41 años y nieta de Pilar, que asegura estar pletórica por poder celebrar el cumpleaños de su abuela pero también cómo superó un cáncer el año pasado .

De modo que no hay secreto para llegar a los cien, más que como Pilar y su nieta «hacer las cosas bien» y, por supuesto, verse rodeados de todo este amor.